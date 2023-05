Durerile de genunchi sunt unele dintre cele mai frecvente patologii care trimit pacienții la medicul ortoped. Doctorului Tarek Nazer, Medic Primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă confirmă faptul că se confruntă frecvent cu pacienți care prezintă astfel de suferințe care, din păcate, pot fi determinate de cauze diverse. Din acest motiv, specialistul ortoped insistă pe anamneză și investigații amănunțite, acestea fiind singurele care pot conduce la diagnosticul corect și tratamentul potrivit.

Durerile de genunchi sunt unele dintre cele mai frecvente patologii care trimit pacienții la medicul ortoped. Doctorului Tarek Nazer, Medic Primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă confirmă faptul că se confruntă frecvent cu pacienți care prezintă astfel de suferințe care, din păcate, pot fi determinate de cauze diverse. Din acest motiv, specialistul ortoped insistă pe anamneză și investigații amănunțite, acestea fiind singurele care pot conduce la diagnosticul corect și tratamentul potrivit.



„Durerea de genunchi este una dintre cele mai des întâlnite probleme în randul populației. Durerea de genunchi este o durere comună ce poate fi cauzată de nenumărate afecțiuni și condiții, astfel că un diagnostic corect este crucial pentru ca bolnavul să beneficieze de un tratament adecvat, care să nu ofere prilejul durerilor recurente. Articulațiile genunchiului joacă un rol vital în suportul greutății corporale. Aceasta pune presiune pe genunchi chiar și atunci când mergi, alergi sau sari.”, explică dr. Tarek Nazer, Medic Primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă.



Care sunt cele mai comune afecțiuni care determină durerea de genunchi?



Există o serie de patologii instalate la nivelul genunchiului care declanșează durerea de genunchi, iar medicul ortoped le explică pe fiecare în parte.



1. Poliartrita reumatoidă - rezultatul atacului sistemului imunitar asupra membranei din interiorul articulației. Acest lucru determină dureri, inflamații și deteriorarea țesutului genunchiului.

2. Osteoartrita - determină distrugerea cartilajelor piciorului.

3. Guta - determinată de acumularea acidului uric la nivelul genunchiului. În acest caz durerea este ascuțită și intensă.

4. Pseudeogută - determinată de apariția cristale de pirofosfat de calciu la nivelul articulației.

5. Leziunea de menisc. Meniscul se găsește în interiorul genunchiului și are rolul de amortizor în cazul diverselor șocuri care pot apărea în timpul locomoției.

6. Artroza post-traumatica - afecțiune care se poate declanșa la mulți ani după un traumatim la genunchi (fractură de os sau deteriorarea unui ligament).

7. Tendinita - apare atunci când se inflamează tendoanele.

8. Intinderea lugamentelor.

9. Dislocarea de rotulă se întâmplă atunci când osul triunghiular - cel care acoperă partea din față a genunchiului alunecă spre exteriorul genunchiului.

10. Sindromul dureros patelofemural (genunchiul alergatorului) determinat de suprasolicitarea fizică, slabirea sau încordarea țesuturilor din jurul genunchiului sau alinierea defectuoasă a rotulei.



Tratamente durerea de genunchi



Kinetoterapia, fizioterapia, infiltrațiile și artroscopia sunt cele mai utilizate tratamente atunci când vine vorba despre durerea de genunchi.

Kinetoterapia presupune un complex de exerciții speciale indicate pentru fiecare afecțiune în parte recomandate de către medicul specialist și efectuate sub supravegherea atentă a kinetoterapeutului. Este foarte important de știut faptul că efectul kinetoterapiei apare de la primele ședințe, dar sunt necesare cel puțin 10 ședințe pentru a avea un rezultat favorabil.



De asemenea, durerile articulare pot fi tratate cu succes cu ajutorul fizioterapiei, protocol de recuperare medicală care folosește aplicații terapeutice prin intermediul factorilor fizici pentru a trata diferite afecțiuni. Acești factori fizici acționează asupra receptorilor cutanați (termic, tactil, dureros) care răspund printr-o serie de efecte produse asupra organismului, reducerea durerilor fiind principalul efect.





Crioterapia folosește un jet de aer rece ce realizează un șoc termic la nivelul pielii. Această acțiune determină scăderea temperaturii locale cu 10-12 grade ceea ce determină reducerea inflamației și implicit ameliorarea durerii.

Terapia Tecar se bazează pe căldura produsă de organism prin intermediul energiei electromagnetice. Terapia grăbește procesul de vindecare a zonei afectate. Prin intermediul căldurii, zona tratată se relaxeză și durerea dispare.

Laseroterapia folosește energia luminoasă absorbită de organism, iar această acțiune determină modificări biologice la nivel celular – are efect antialgic.

Ultrasunetul transmite în interiorul organismului vibratii ce realizeaza un micromasaj profund care instalează acest efect anestezic.

Tens este tehnica de tratament care constă in folosirea curentului pentru stimularea directă a țesutului. Tratamentul are ca efect principal reducerea durerii dar și activarea circulației sangvine ce reduce inflamația.



„Durerile articulare apar, pe parcursul vieții, la aproximativ 80% dintre adulți și se traduce printr-un disconfort cuprinzând zona lombară (cel mai frecvent), cervicală sau dorsală, sau poate fi regăsită la nivelul întregii coloane. Poate varia de la o durere ușoară până la o durere severă și persistentă. Se manifestă prin reducerea mobilității articulare, senzații de furnicături și amorțeli transmise în membrele superioare sau inferioare, datorită presării rădăcinilor nervoase.”, explică Dr. Tarek Nazer, medic primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă.



Infiltrațiile PRP, pe de altă parte, pot fi o soluție. Ele presupun injectarea în zonele afectate de plasma îmbogățită cu trombocite și compuși care stimulează regenerarea și vindecarea țesutului afectat.



În altă ordine de idei, medicul specialist ar putea recomanda și infiltrațiile cu acid hialuronic sau infiltrațiile cu celule stem în cazul durerilor ariculare.



„Rolul acestor infiltrații este multiplu: protector al cartilajului articular prin proprietățile vâscoase ale injecției – moleculele de Acid Hialuronic din lichidul sinovial, acționează ca lubrefiant, protejând suprafețele articulare de deteriorarea mecanică, prin proprietăți elastice – sub presiunea generată de încărcarea articulară (greutatea corpului), acidul hialuronic din lichidul sinovial acționează ca un absorbant de șocuri, protejând cartilajul față de traumatismul compresivă, nutrient al cartilajului articular, protector al țesutului sinovial: Acidul Hialuronic reprezintă o barieră protectoare pentru membrana sinovială și maschează receptorii pentru inflamație de la nivelul genunchiului, scăzând inflamația.”, explică dr. Tarek Nazer.



„Infiltrațiile cu celule STEM reprezintă un tratament non-chirurgical de vindecare, folosit în foarte multe domenii, inclusiv în ortopedie și în medicică sportivă. Practic MSCs sunt injectate în regiunea afectată pentru a stimula și a spori procesul de vindecare. MSCs se obțin din sângele propriu al pacientului modificat prin centrifugare cu scopul de a produce mega doze de „ingredientele” necesare procesului de vindecare care sunt stocate în maduva osoasă. Infiltrația cu celule STEM acționează conform sistemului natural de vindecare al organismului. Avantajul este dat de concentrația foarte mare de MSCs, care odată injectate, inițiază și amplifică procesul de vindecare.”, conchide dr. Tarek Nazer, Medic Primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă.



La final, dar nu în cele din urmă, artroscopia vine cu multiple beneficii și rezolvări atunci când vorbim despre patologii precum durerile articulare.



„Artroscopia este cea mai utilizată metodă de diagnostic și tratament minim invaziv în patologia articulară. Aceasta permite chirurgului ortoped să vizualizeze, să diagnosticheze și să trateze afectarea articulară. Se realizează printr-o incizie fină, urmată de introducerea în spațiul articular a unui instrument subțire conectat la o cameră video și la o sursă de lumină, astfel putând fi vizualizate cu precizie structurile articulației.”, conchide dr. Tarek Nazer, Medic Primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă.

Vizionare placuta