Artroza este afecțiunea din zona ortopediei care afectează în special doamnele, însă nici domnișoarele sau domnii nu sunt feriți 100%. De asemenea, se spune că artroza este o afecțiune care afectează persoanele vârstnice, însă realitatea medicală pare să contrazică puțin această veche credință.

„Artroza reprezintă distrugerea cartilajului articular, dar până nu înaintăm în vârstă nu trebuie să ne facem griji inutile. Această afecţiune poate fi de cauză degenerativă. Cum spuneam, artroza apare o dată cu timpul, fiind în acest caz o artroză primară. Vorbim însă și de o artroză secundară, care apare ca o consecinţă a unor leziuni traumatice ale cartilajului sau în urma unei boli reumatice care afectează cartilajul articular. Cele mai afectate articulaţii sunt genunchiul (gonartroza) sau şoldul (coxartroza).”, explică Dr. Tarek Nazer este medic primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă, supraspecializat în chirurgia artroscopică, leziuni sportive și proteze personalizate.



Această predispoziție despre care se vorbește în cazul femeilor este cauzată în proporție mare de dezechilibrele hormonale, iar menopauza este prima vinovată.



„Femeile sunt cele vizate din cauza schimbărilor hormonale pe care le aduce menopauza. Ele pot manifesta astfel de episoade. Primele simptome ale artrozei apar la activitățile fizice intense. Totul începe cu un disconfort uşor pe care adesea mulţi dintre noi îl ignorăm. Din păcate în fazele incipiente de artroză nu apar dureri mari sau simptome majore. Din acest motiv mulţi pacienţi se prezintă la medicul specialist ortoped atunci când deja artroza este avansată şi încep durerile articulare, diformitățile, edemul şi redoarea articulară.”, continuă specialistul ortoped.



Durerile articulare sunt cel mai important semn al artrozei, urmate de edem local (articulația a devenit mai mare în volum față de normal), redoarea articulară (reducerea razei de mișcare normale a unei articulații), diformitatea articulației, crepitații și zgomote articulare (atunci când cartilajul nu mai este neted și începe să fie mai aspru, pacientul resimte senzația de frecare a oaselor unul de altul și în același timp scade și nivelul de lichid articular ce asigură lubrifierea normală a articulațiilor), nodulii articulari (reprezintă apariția de formațiuni la nivelul articulației sub forma unui chist cu lichid sinovial sau a unor osteofite marginale din cauza deteriorării cartilajului, fapt ce duce la apariția acestor formațiuni).



În tratarea artrozei există mai multe protocoale de tratament care, desigur, sunt aplicate în funcție de stadiul în care este afecțiunea.

În cazurile avansate, în care aproximativ tot cartilajul este distrus, se recomandă tratamentul chirurgical. Acesta implică schimbarea suprafeței articulare cu un metal. Cele mai frecvente proteze sunt cele de genunchi și șold care au rezultate foarte bune, iar pacientul își recapăta funcția articulației afectate.



Atunci când ne prezentăm la medic la primele semne ale artrozei, suprafața articulară poate fi salvată folosind infiltrațiile intraarticulare și recuperarea medicală prin fizioterpie și kinetoterapie.



Infiltrații intra-articulare cu acid hialuronic, plasma îmbogățătă cu trombocite, așa-numita terapie Vampir, folosită și în estetică și celulele stem sunt de mare ajutor în procesul vindecării.



Tratament cu PRP constă în prelevarea unoTerapia Vampir, ajută la regenerarea ţesuturilor şi lubrifierea articulaţiei ceea ce duce la reducerea frecării. Infiltraţiile cu PRP implică o metodă non invazivă prin care se recoltează sângele venos propiu într-o eprubetă specială, se prepară şi se obţine plasmă îmbogăţită cu trombocite care apoi se injectează în articulaţia afectată.



Infiltrațiile cu celule stem se recoltează din țesutul adipos sau măduva osoasă a pacientului.



Medicul va decide împreună cu pacientul ce tip de infiltrație va efectua, în funcție de vârstă și de gradul schimbărilor degenerative, dar și de costuri.



Proteza de genunchi se consideră ultima metodă de tratament în cazul gonartrozei (artroza genunchiului), atunci cand celelalte metode de tratament nu au dat rezultate satisfăcătoare. Deci, cu alte cuvinte, artroza genunchiului înseamnă deteriorarea cartilajului articular si apariția osteofitelor marginale ce provoacă dureri si impotentă funcțională parțială sau totală.



Proteză de genunchi patelo-femurală: acest tip de proteză schimbă suprafață articulară prin care femurul și rotula sunt în contact și este recomandată pacienților tineri care suferă de artroză patelo-femurale izolată fără afectarea restului cartilajului articular;

Proteză parțială de genunchi: este recomandată pacienților care suferă de artroză unicompartimentală prin care se înlocuiește doar zona afectată;

Proteză totală de genunchi: este necesară schimbarea totală a suprafeței articulare a genunchiului fiind afectat sever de artroză.



Operația de protezare a genunchiului durează aproxmativ două ore. Genunchiul pacientului va fi poziționat astfel încât medicul să poată ajunge cu ușurință la toate ligamentele și structurile anatomice din interior. Va fi efectuată o incizie de 15-25 cm, iar după ce ligamentele și cartilajul articular deteriorat sunt îndepărtate, proteză este implantată.

Înainte de a coase incizia, medicul va mișca articulația pacientului pentru a testa mobilitatea noii proteze.



După intervenția chirurgicală, pacientului îi vor fi administrate medicamente antialgice pentru reducerea durerii, medicamente anticoagulante, dar și un antibiotic intravenos timp de 24 de ore.



La două zile după operație, pacientul va putea să facă primii pași, asistat de un cadru și sub supravegherea unui kinetoterapeut.



Spitalizarea durează, însă, între trei și cinci zile, însă perioada de recuperare va fi ceva mai lungă și poate dura aproximativ două luni. La finalul acesteia, pacientul își va recăpăta complet mobilitatea genunchiului.



Artroza poate să apară și la încheietuta șoldului. În acest caz, avem de-a face cu o coxartroză (artroza șoldului). Și în cazul protezei de șold, ea este considerată una dintre cele mai bune metode de tratament al coxartrozei avansate pe termen lung, atunci când artroza distruge mare parte din cartilajul articular iar celelalte tratamente nu mai au eficiență. Se recomandă, ca și în cazul gonartrozei, și în cazul persoanelor care suferă de dureri la nivelul șoldului. Și acești pacieniți prezintă o impotența funcțională parțială iar tratamentul nechirurgical nu este ce îi poate ajuta sau ameliora durerile.



„Artroplastia totală de șold este o operație complexă și trebuie efectuată de un medic ortoped cu suficientă experiență în operația de protezare a șoldului și care folosește metode moderne minim invazive de tratament asigurând o sângerare minimă și o recuperare mult mai rapidă. Durata de viață a unei proteze bune este de 20-25 de ani. Proteza trebuie să asigure stabilitate, rază normală de miscare și să fie mărimea potrivită pacientului. O mărime mai mare sau mai mică poate provoca dureri și redoare articulară post operator. Materialul din care este făcută proteză de șold trebuie să fie compatibilă rezonanței magnetice pentru a permite pacientului efectuarea de RMN. Schimbarea articulației în proteză nu se face în regim de urgență. Această intervenție necesită pregătiri speciale, precum efectuarea analizelor specific de sânge, consultului cardiologic și consultului preanestezic, examen computer-tomograf.”, conchide dr. Tarek Nazer.

Vizionare placuta