Atunci când vorbim despre leziuni ale articulațiilor, primele două tipuri de tratament despre care avem a discuta cu medicul ortoped sunt artroscopia și infiltrațiile. Ambele sunt protocoale de tratament care interesează articulațiile însă la fiecare exista indicație dată de medic, în situații punctuale.

Artroscopia înseamnă “să privești în interiorul articulației”



Artroscopia este o procedură chirurgicală minim invazivă folosită pentru a evalua și trata leziunile din interiorul articulațiilor.



„Artroscopul este un tub ca un telescop, la care este atașat o cameră video. În timpul intervenției chirurgicale, acesta este introdus în articulație printr-o incizie mică. Intervenția se realizează de obicei sub anestezie generală, dar în unele cazuri, pe care le decide medical tău, se poate recomandă anestezia spinală sau locală.”, explică dr. Tarek Nazer, Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă.



Când se folosește artroscopia?



Există o serie de situații punctuale când este recomandată artroscopia.



- Leziuni ale cartilajului, cum ar fi rupturile meniscale la nivelul genunchiului care apar frecvent la tinerii activi şi la sportivi.

- Rupturi ligamentare, cum ar fi rupturile de ligament încrucișat anterior (LIA); acestea sunt principalele rupturi întalnite la fotbaliști sau la cei care fac sporturi de pivotare (handbalisti, baschetbaliști sau schiori).

- Corpi străini articulari.

- Sinovite cronice.

- Artroze ale genunchiului.

- Luxații recidivante ale umărului.



Ce afecțiuni tratează?



Leziuni de labrum, instabilități de umăr, luxații recidivante de umăr, leziuni de cartilaj articular, mai ales cele în care se produce detaşarea unui fragment în articulație, leziuni ale tendonului lung al bicepsului, prezența unor ciocuri pe marginea inferioară a acromionului ce pot înțepa tendoane, bursite rezistente la tratament medicamentos, calcificări de tendoane, rupturi ale mușchilor ce constituie coafa rotatorilor, umăr înghețat (sau umăr înțepenit).



Care sunt beneficiile artroscopiei?



- Precizia în diagnostic și vindecarea rapidă, în urmă tratamentului

- Riscurile asociate cu artroscopia sunt foarte rare.

- Șansă mai mică de 1% pentru apariția unei complicații importante.

- Intervenție minim invazivă

- Cicatrici minime

- Spitalizare scurtă, de câteva ore

- Reintegrare rapidă



Cum se efectuează chirurgia artroscopica?



„Procedura se efectuează într-o sală de operații dotată corespunzător și durează aproximativ 30-60 minute. Anestezia este frecvent rahidiană, însă poți opta pentru anestezie generală sau pentru un alt tip de anestezie. Medicul anestezist va discuta cu tine, în cadrul consultului preanestezic, care este cea mai bună metodă în cazul tău.



În etapa inițială de diagnostic, medicul stabilește care sunt leziunile de la nivelul articulației respective. Urmează etapă a doua, în care ortopedul va introduce în articulație, printr-o nouă incizie, diverse instrumente tăietoare delicate, cu dimensiuni între 2-5 mm, special adaptate, cu ajutorul cărora va trata și corecta leziunile depistate.



Deoarece artroscopul și instrumentarul chirurgical sunt subțiri, accesul în interiorul articulației se face prin două-trei incizii mici, sub un centimetru, fără să fie nevoie de efectuarea unor incizii mari, ca cele folosite în chirurgia clasică.”, continuă medicul ortoped.



Artroscopia de umăr



Este foarte important să cunoști că traumatismele, suprasolicitarea sau degenerarile survenite cu vârsta pot duce la deteriorări ale structurilor umărului. Atunci apare durerea și impotența funcțională de mai multe grade. De multe ori, tratamentul conservator, medicamentos, nu reușește să combată simptomele, impunându-se o intervenție chirurgicală.



De cele mai multe ori, artroscopia este cea mai indicată. Atenție, nu toate durerile de umăr care sunt rezistente la medicație au ca rezolvare varianta chirurgicală!



Există o serie de investigații care ajută clinicianul să stabilească diagnosticul de boală și, dacă este cazul, se recomandă artroscopia. Îți precizăm că poți face analize de laborator, radiografie de umăr, ecografie și RMN de umăr.



Artroscopia de genunchi



Această este o metodă minim invazivă, modernă ce poate rezolva multiple probleme articulare ale genunchiului, folosind doar 2 incizii mici prin care se introduce o cameră și diferite instrumente fine, care sunt folosite pentru a rezolva o leziune de menisc sau alte afecțiuni, precum: o leziune de cartilaj sau o leziune de ligament, sub supravegherea camerei ce mărește de aproximativ 10 ori imaginea.



Ce afecțiuni putem trata folosind metodă minim invazivă artroscopia de genunchi? Iată: leziune de menisc sub toate formele, leziune completă de ligament încrucișat anterior sau o leziune parțială ce implică mai mult de 40% din structura ligamentului, leziune de ligament încrucișat posterior chiar dacă este o leziune rară!



Artroscopia de șold



Indicația artroscopiei de șold se stabilește atunci când există o patologie (afectare) intraarticulară care limitează funcția și mobilitatea șoldului, este asociată cu durere și uneori blocaj articular și de cele mai multe ori nu se ameliorează cu tratament conservator (recuperare medicală , antiinflamatorii).



Poate pacientul să aleagă această formă de tratament sau există anumite condiții care facă pacientul eligibil pentru acest tip de procedură?



Indicația de explorare artroscopica (atât în scop diagnostic cât și teraputic) este stabilită exclusiv de către chirurgul ortoped, în urma unui consult (istoricul afecțiunii cât și examinarea clinică a pacientului ) cât și a investigațiilor imagistice pe care pacientul le efectuează (radiografii, examen RMN sau uneori CT cu reconstrucție 3D). Criteriile de eligibilitate se stabilesc individual pentru fiecare pacient și în funcție de vârstă, grad de afectare, istoricul afecțiunii, nivel de activitate fizică și bolile asociate (comorbidități existente).



Infiltrațiile intra-articulare sunt eficiente în tratarea durerilor



„Pacienții care-mi ajung la cabinet, un procent important, acuză dureri în zona articulațiilor. Fie că ne referim la cele din zona gleznei, a cotului, șoldului, genunchilor, umărului, coloanei vertebrale sau la încheietura mâinii, disconfortul este important. De cele mai multe ori, după o consultație amănunțită, prima recomandare pe care o fac merge inevitabil către un protocol de tratament cu infiltrații intra-articulare!”, continuă dr. Tarek Nazer, Medic Primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă.



Infiltrațiile ajută la ameliorare durerii și la reducerea inflamațiilor, iar această afirmație este susținută de studii clinice amănunțite și de protocoale de tratament aplicate de-a lungul anilor care s-au finalizat cu rezultate excepționale.



Sigur că există o paletă vastă de afecțiuni care interesează acest tip de tratament, iar acestea sunt din cele mai variate.



Chist Baker

Bursita

Sindromul de tunel carpian

Condromalacia rotulei

Tenosinovita de Quervain

Umăr înghetat

Guta

Artrită reumatoidă juvenilă

Lupus

Neuromul Morton

Sindrom de durere myofascial

Osteoartrita (coxartroza, gonartroza)

Fasceita plantară

Artrita psoriazică

Artrita reactivă

Poliartrita reumatoidă

Leziunile coafei rotatorii

Sarcoidoza



„Mecanismul de acțiune include reducerea reacției inflamatorii prin limitarea dilatarii capilare și a permeabilității structurilor vasculare. Acești compuși limiteză acumularea de leucocite polimorfonucleare și macrofage și reduc eliberarea de kinine vasoactive. Ei inhibă, de asemenea, eliberarea de enzime distructive care atacă și distruge țesutul normal. În plus, noile cercetări sugerează că pot inhiba eliberarea de acid arahidonic din fosfolipide, reducând astfel formarea de prostaglandine, care contribuie la procesul inflamator.”, explică chirurgul ortoped.



După aplicarea tratamentului, infiltrațiile au nevoie de cel puțin 24 de ore pentru a acționa. „Între aceste două intervale pacientul poate experimenta o intensificare a durerii, dar care cedează de obicei la antiinflamatorii și antialgice simple. Efectul tratamentului începe să se vadă după câteva zile și poate dura chiar și câteva luni. Numărul de infiltratii pe care le puteți primi într-un an, în general, este determinat de specialist în funcție de patologie și de istoricul medical al pacientului.”, conchide dr. Tarek Nazer, Medic Primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă.

