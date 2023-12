Durerile de oase sunt situații medicale frecvente care îi îndeamnă pe pacienți să ajungă în cabinetul medicului ortoped. Dacă pentru pacienți aceasta este o situație îngrijorătoare, pentru specialist lucrurile acestea sunt comune și au și explicații medicale, dar și tratamente care sting ușor, ușor disconfortul dacă sunt corect respectate.

„Studiile au arătat că schimbările de presiune atmosferică, de temperatură și de umiditate agravează durerile poliartritei reumatoide, artrozei, durerile de spate, dar și de cap, de dinți sau maxilar. Deși nu se cunoaște cu certitudine mecanismul, oamenii de știință au legat aceste probleme de scădere a presiunii atmosferice înaintea unei furtuni, iar acest lucru afectează presiunea din interiorul articulațiilor”, explică Dr. Tarek Nazer, chirurg specializat în Ortopedie și Traumatologie.



De asemenea, durerile articulare pot apărea și în contextul bolilor reumatice, acestea fiind activate de umiditatea crescută și de frig. Durerile se pot instala înainte de a ieși la frig, respectiv odată cu oscilația presiunii atmosferice. Pot fi însoțite de umflarea sau înroșirea articulației, precum și de pierderea mobilității articulației respective.



„Orice durere apărută ar trebui să vă trimită la medic, iar examenul clinic să vizeze întregul organism și nu doar o porțiune minoră din acesta. Durerile articulare apar în leziunile la nivel articular, dar și în boli autoimune, guta sau infecții”, continuă dr. Tarek Nazer.



Pentru a reduce disconfortul și pentru a ameliora starea de sănătate a pacientului, specialistul ortoped vine cu soluții punctuale. „Există o serie de măsuri pe care le putem lua, măsuri despre care voi vorbi în continuare”, conchide chirurgul ortoped.



- Calmarea durerii este soluția în timpul schimbărilor de vreme; unii oameni cu artrita vor fi nevoiți să crească medicația; tratamentul, de obicei, presupune medicație antiinflamatoare care pe termen lung are efecte secundare nefavorabile;

- Îmbracăminte corespunzătoare;

- Păstrarea unei temperaturi optime în casă sau în mașina pentru a ajuta la ameliorarea durerii legate de vremea rece;

- Aplicații calde pe articulațiile dureroase, deoarece ajută la relaxarea mușchilor și la îndepărtarea durerii;

- Mișcarea este vitală pentru articulații, înainte de a ieși la temperaturi scăzute puteți face exerciții de încălzire cu articulațiile care sunt dureroase pentru a slăbi rigiditatea;

- Îmbunătățirea stării de spirit;

- Hidratare corespunzătoare, consumul a minim doi litri de lichide pe zi;

- Evitarea fumatului;

- Evitați consumul de cafea, alcool și energizante.



Fizioterapia și kinetoterapia sunt, fără doar și poate, soluții cu rezultate rapide care-ți vor îmbunătăți cu siguranța starea de sănătate. Un program corect de fizioterapie, realizat în prezența unui specialist, poate reduce semnificativ durerea.



„Simptomele specifice artrozei sau reumatismului degenerativ, acele dureri supărătoare, vor fi ameliorate cu ajutorul fizioterapiei. Ba mai mult de atât, fizioterapia reușește chiar să stopeze evoluția bolii!”, explică specialistul.



Infiltrațiile ajută, de asemenea, la ameliorare durerii și la reducerea inflamațiilor, iar această afirmație este susținută de studii clinice amănunțite și de protocoale de tratament aplicate de-a lungul anilor care s-au finalizat cu rezultate excepționale.



„Mecanismul de acțiune include reducerea reacției inflamatorii prin limitarea dilatarii capilare și a permeabilității structurilor vasculare. Acești compuși limiteză acumularea de leucocite polimorfonucleare și macrofage și reduc eliberarea de kinine vasoactive. Ei inhibă, de asemenea, eliberarea de enzime distructive care atacă și distruge țesutul normal. În plus, noile cercetări sugerează că pot inhiba eliberarea de acid arahidonic din fosfolipide, reducând astfel formarea de prostaglandine, care contribuie la procesul inflamator.”, explică chirurgul ortoped.



După aplicarea tratamentului, infiltrațiile au nevoie de cel puțin 24 de ore pentru a acționa.



„Între aceste două intervale pacientul poate experimenta o intensificare a durerii, dar care cedează de obicei la antiinflamatorii și antialgice simple. Efectul tratamentului începe să se vadă după câteva zile și poate dura chiar și câteva luni. Numărul de infiltratii pe care le puteți primi într-un an, în general, este determinat de specialist în funcție de patologie și de istoricul medical al pacientului.”, conchide dr. Tarek Nazer, Medic Primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă

