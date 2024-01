Vizita la stomatolog nu este chiar cea mai plăcută experiență, mai ales atunci când aceasta este determinată de o urgență medicală. O durere de dinți „născută” din senin sau o inflamație a gingiei pot provoca dureri insuportabile, motiv pentru care prevenția rămâne cea mai eficientă soluție, lucru explicat de fiecare dată de unul dintre cei mai respectați medici stomatologi români, Phd. Dr. Alin Gabor.



Medicul stomatolog Alin Gabor susține o campanie intensă de educație în prevenție atunci când vine vorba despre sănătatea dinților și a cavității bucale în general, el fiind unul dintre specialiștii care susțin că cel mai bine este să tratezi decât să previi.



„Desigur, tratamentele stomatologice la care avem acces astăzi sunt, fără discuție, de înaltă performanță și eficiență, însă nimic nu poate „copia” natura. De aceea, susțin că prevenția este cea mai scurtă cale către sănătatea dinților noștri. Desigur, există factori de natură genetică care pot interveni în procesul nostru de prevenție însă, cu cât identificăm mai rapid o problemă, cu atât reușim să o rezolvăm fără pierderi consistente.”, explică medicul stomatolog.



Pe lângă cele trei proceduri stomatologice recomandate la început de an, și anume controlul stomatologic (obligatoriu de realizat de cel puțin 2 ori pe an), igienizarea dentară profesională și sigilarea dinților, medicul stomatolog Alin Gabor punctează că există măsuri pe care le poate lua fiecare pacient acasă pentru a întârzia cât mai mult apariția unei urgențe stomatologice.



„Primul și cel mai important pas este periajul dentar zilnic, de două ori pe zi. Doi! Pe lângă periajul zilnic este obligatorie ața dentară folosită atât dimineața, cât și seara, iar 3, trebuie să închei cu apă de gură, obligatoriu fără alcool.”, explică pe înțelesul tuturor medicul stomatolog.



Dr. Alin Gabor este doctorand în stomatologie, absolvent al unui master pe estetică dentară, cursuri pe care le-a susținut în Dubai, și autor al unui manual de stomatologie care se studiază astăzi de Facultatea de Medicină Dentară.



„Am fost șef de an, am intrat primul, nu am avut nicio restanță, am fost mereu bursier, am organizat congrese încă din facultate, am scris articole de specialitate, am făcut practică din anu I până în anul VI. După ce am terminat facultatea, imediat, am început doctoratul, am scris o carte din care se predă la facultate. Înainte să aleg stomatologia, am făcut fotbal de performanță 10 ani, tatăl meu a fost fotbalist, unul dintre cei mai mari ai României și am avut o perioadă în care mi-am dorit să-l urmez. Mama este profesoară de biologie, înă întotdeauna și-a dorit să fie medic stomatolog. Din păcate nu a reușit, dar și-a văzut visul împlinit prin mine.”, declară Dr. Alin Gabor.



