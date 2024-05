Paștele a trecut, însă kilogramele în plus au rămas. Cam aceasta este ecuație ponderală a fiecăruia dintre noi, iar specialiștii vin cu soluții reale care te pot ajuta să revii din punctul de vedere al siluetei și al echilibrului ponderal.

„Dacă am facut abuz culinar la masa de sărbatoare, nu intrăm imediat în post negru drept pedeapsă, ci revenim la principii sănatoase de alimentație. Putem exclude, o zi, două, carbohidrații (pâinea, orezul, bulgurul, dulciurile) și lactatele sub orice formă. Încercăm să avem mese bogate în proteine (carne/pește/fructe de mare), fibre (verdețuri, legume) și grăsimi sănătoase: nuci de toate tipurile, dar cu moderație, semințe (in, floarea soarelui, susan, dovleac), avocado. Apoi, exercițiile fizice nu trebuie să lipsească, iar necesarul zilnic este de minimum 30 de minute.", precizează Ina Kishlaru, Fitness Mama, antrenor certificat și consultant nutrițional.



În plus, specialistul în fitness și nutriție a elaborat o listă cu 6 reguli simple care te ajută să slăbești după abuzurile culinare din perioada Paștelui:



1. Alege să consumi în proporție de 75% alimente crude: fructe, migdale si nuci, salate de legume, smoothie-uri de fructe, țelină, pătrunjel, sparanghel, ceai (menta, salvie, tei, echinacea, urzica, trifoi rosu) și foarte multă apă.



2. Începe-ți ziua cu un pahar de apă la temperatura camerei în care ai stors jumătate de lămâie. Are efect tonic, energizant și ajută la stimularea sistemului digestiv.



3. Începe ziua cu un mic dejun light: cereale integrale, salată de fructe sau ou fiert.



4. La prânz, prepară-ți o salată cât mai simplă cu pește sau pui, cu un dressing de lămâie și ulei de măsline și limitează-te să consumi rondele de orez expandat.

5. Cina va fi formată dintr-o salată sau legume la grătar.



6. De departe, cea mai importantă abordarea este cea legată de exercițiile fizice. Ina Kishlaru, Fitness Mama, antrenor certificat și consultant nutrițional, recomandă plimbările în aer liber, alergarea ușoară, dar și seturi de exerciții complete.



RECOMANDARE EXERCITII:

https://youtu.be/FBAx-234_Gg?si=OaB9_x7zAaPnrEbd