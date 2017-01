Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

8 Motive sa alegi inotul in 2017

Motivul 1 Combina antrenamnetul cardio cu cel de forta

La inot, daca nu esti in permananta in miscare, te scufunzi. Asta inseamna cardio. Apa este de 800 de ori mai densa decat aerul prin urmare musculaturii tale i se opune rezistenta in permanenta.

Motivul 2 Impact redus

Inotul este un sport ideal pentru persoanele care au suferit accidentari si nu trebuie sa puna presiune oe incheieturi. Rezultatele sunt spectaculoase. In loc sa iei o zi de pauza dupa una cu un antrenament intens, mergi la inot.

Motivul 3: Plamanii iti sunt recunoscatori

Inotul obliga organismul sa foloseasca oxigenul intr-un mod mai eficient. Inveti astfel sa respiri mai profund si sa inhalezi mai mult oxigen precum si sa expiri mai mult dioxid de carbon. Aceasta ajuta la un puls si tensiune arteriala mai scazuta.

Motivul 4: Imbunatateste performantele alergarii

Inotul creste rezistenta la efort si le este de folos celor care participa la competitii e tip maraton sau semi-maraton. De asemenea, sporeste viteza cu care alergi. Diferenta se poate constata chiar si dupa 12 sesiuni de inot, sport care intareste musculatura folosita in timpul alergarii: abdomenul si spatele, cvadricepsul femural, fesierii si umerii.Citeste mai departe in pagina 2 >

Foto: fotopool, shutterstock