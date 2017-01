Produs publicat in 2008 de For you si disponibil pe Elefant.ro

Autor: Gregg Braden

Pret: 19,32 lei

PREZENTARE

Un pod ce leaga timpul, spatiul, miracolele si credintele.

In aceasta carte, publicata la editura For you, care spulbera orice paradigma, Gregg Braden ne impartaseste ceea ce a aflat. Prin douazeci de chei ale creatiei constiente, ni se arata cum sa transpunem miracolele din imaginatia noastra, in ceea ce este real in vietile noastre. Prin explicatii stiintifice usor de inteles si povesti bazate pe fapte reale, Gregg ne arata ca suntem limitati doar de credintele noastre - si ca ceea ce am crezut odata, este pe cale sa se schimbe!

Oare miracolele pe care le vedem in lumea cuantica ne arata, de fapt, posibilitatile noastre cele mai marete, mai degraba decat limitarile de natura stiintifica? Oare vindecarea spontana a unei boli, conectarea instantanee cu toata lumea si cu tot ce exista si chiar si calatoria in timp sa reprezinte adevarata noastra mostenire in acest univers? Exista un loc unde incep toate lucrurile, locul de energie pura care „este“, pur si simplu. In acest incubator cuantic al realitatii, totul este posibil. In 1944, Max Planck, parintele teoriei cuantice, a socat lumea, spunand ca aceasta „matrice“ este locul in care isi au inceputul ADN ul vietii, nasterea stelelor si tot ce se afla intre acestea. Descoperirile recente ne aduc dovezi dramatice ca matricea lui Planck - Matricea Divina - este adevarata. Aceasta veriga ce lipseste din cunoasterea noastra este cea care ofera recipientul ce contine universul, puntea dintre imaginatia si realitatea noastra si oglinda - in lumea noastra - a ceea ce cream in contextul credintelor noastre. Pentru a dezlantui puterea acestei matrice in vietile noastre, trebuie sa intelegem cum functioneaza ea si sa vorbim limba pe care ea o recunoaste. Timp de peste douazeci de ani, Gregg Braden, fost proiectant de sisteme de calculatoare in industria aerospatiala, a cautat sa inteleaga cum sa faca tocmai acest lucru. De la manastirile indepartate ale Egiptului, cele din Peru si Tibet, si pana la textele uitate, care au fost editate de biserica crestina timpurie, secretul Matricei Divine ne a fost lasat in limbajul codificat al celor mai de pret traditii ale noastre, iar astazi, el este validat de descoperirile stiintei.

Foto prima pagina: Triff / Shutterstock