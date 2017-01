Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Inchide ochii si conecteaza-te la relatia ta cu banii. Este intotdeauna stransa? Ti se pare ca nu ai niciodata suficienti? Par banii sa curga cu usurinta in buzunarele altora dar nu si ale tale? Muncesti din greu pentru a supravietui? Crezi ca banii sunt un rau necesar? Toate aceste ganduri si sentimente sunt generate de credintele tale limitative despre bani.

Banii care vin in viata noastra reprezinta un schimb de energie. Cantitatea de bani de care dispunem este generata de credintele noastre care creeaza realitatea. Creierul nostru interpreteaza datele in functie de acestea. Creeaza literalmente lumea din jurul tau, in conformitate cu ceea ce crezi. Se numeste profetia care implineste de la sine. Vestea buna este ca poti schimba modul in care creierul tau filtreaza informatiile prin schimbarea credintelor. Acest lucru nu este usor, dar este fezabil.

4 tehnici care te vor ajuta sa iti imbunatatesti relatia cu banii

1. Intoarce-te la radacina.

Pentru a-ti schimba convingerile despre bani, trebuie sa gasesti radacina lor. Incepe cu oamenii care te-au crescut. Ce cred ei despre bani? Cum erau banii tratati in casa voastra? Identifica acele credinte despre bani pe care le-aia doptat fara sa iti dai seama.

2. Analizeaza relatia ta actuala cu banii

Uita-te la informatiile pe care le-ai descoperit despre copilaria ta. Fa o lista cu toate credintele despre bani pe care le-ai mostenit de la familia ta si subliniaza toate credintele negative sau limitative. Doar pentru ca par atat de reale nu inseamna ca si sunt.

3. Recalibreaza-ti creierul

Acum vine munca grea, schimbarea perceptiei. Incepe sa te focusezi pe abundenta. Reflecta asupra vietii. Incearca sa identifici momentele in care ai experimentat generozitatea vietii. Aminteste-ti de complimentele sau cadourile primie in mod neasteptat. Atunci cand te concentrezi pe frumusete, bucurie si abundenta, toate acestea isi vor gasi calea spre tine.

4. Foloseste afirmatiile

Acum, ca ti-ai izolat credintele limitative pe care le aveai despre bani, inlocuieste-le cu ganduri pozitive. Incepe sa folosesti afirmatiile zilnuc. Incearca sa spui:

Banii curg spre mine cu usurinta

Sunt un magnet pentru banii.

Iubesc banii.

Observa cum te fac sa te simti. Permite-ti sa te deschizi. Repeta afirmatiile cu gals tare pana cand incepi sa le simti ca fiind adevarate si reale

Credintele limitative despre bani ne pot face sa ne simtim stranse la punga. Atunci cand percepem banii ca fiind limitati, suntem atente la felul in care ii cheluim. In mod similar, avem tendinta de a fi foarte protectoare cu convingerile noastre - chiar si cele limitative -pentru ca ni se pare ca ne mentin in siguranta.

De aceea, s-ar putea simti o stare de anxietate atunci cand incepi sa lucezi asupra credintelor despre bani. E firesc. Da-ti timp si nu uita ca faci viata ta va deveni mai buna.

Foto: TZIDO SUN, Shutterstock