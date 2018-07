Ce este boala de reflux gastroesofagian

Reflux gastroesofagian cauze

Complicaţiile refluxului gastroesofagian

Reflux gastroesofagian simptome

Cum este diagnosticat refluxul acid?

Dieta pentru boala de reflux gastroesofagian

Tratament pentru reflux gastroesofagian

Boala de reflux gastroesofagian apare când acidul gastric reflueaza frecvent înapoi în tubul care leagă gura și stomacul (esofagul). Acesta poate irita mucoasa esofagului.

Mulți oameni experimentează reflux gastroesofagian din când în când. Este un reflux de acid care apare cel mult de două ori pe săptămână, sau reflux moderat până la sever de acid care are loc cel puțin o dată pe săptămână.

Majoritatea oamenilor pot gestiona disconfortul cu modificările stilului de viață și medicamentele fără prescripție medicală. Dar unii oameni cu reflux gastroesofagian pot avea nevoie de medicamente mai puternice sau de intervenții chirurgicale pentru a ușura simptomele.

Stomacul produce acid clorhidric după o masă pentru a ajuta la digestia alimentelor. Căptușeala interioară a stomacului rezistă coroziunii cu acest acid. Celulele care captusesc stomacul secretă cantități mari de mucus de protecție.

Căptușeala esofagului nu împărtășește aceste trăsături rezistente, iar acidul gastric îi poate deteriora.

În mod normal, un inel muscular din partea inferioară a esofagului, numit sfincterul esofagian inferior, împiedică refluxul acidului. Acest sfincter se relaxează în timpul înghițitului pentru a permite hrana să treacă. Se contracta apoi pentru a preveni curgerea în direcția opusă.

Cu boala de reflux esofagian, totuși, sfincterul se relaxează între înghițiri, permițând conținutului din stomac (reflux gastric) și acidului corosiv să se ridice și să deterioreze mucoasa esofagului.

Există mulți factori care influențează simptomele bolii de reflux gastroesofagian. Următoarele sunt factori care contribuie la slăbirea sau relaxarea sfincterului esofagian inferior, ceea ce face ca refluxul gastric să fie mai rău:

Stilul de viață: utilizarea alcoolului sau a țigărilor, obezitatea

Medicamente: blocante ale canalelor de calciu, teofilină, antihistaminice

Dieta: alimente grase și prăjite, ciocolată, usturoi și ceapă, băuturi cu cofeină, alimente acide cum ar fi fructele citrice și roșiile, alimentele picante, aromele de menta

Efectele alimentare: Consumați mese mari, mâncați rapid sau înainte de culcare

Alte afecțiuni: hernie hiatală, sarcină, diabet zaharat, creștere rapidă în greutate

Hernia hiatală este o afecțiune în care partea superioară a stomacului iese prin deschizătura din diafragmă, unde esofagul trece până la legătura cu stomacul. În acest caz, partea superioară a stomacului este deasupra diafragmei (musculatura puternică care separă organele pieptului de cele ale abdomenului).

În mod normal, diafragma acționează ca o barieră suplimentară, ajutând sfincterul inferior esofagian să mențină acidul înapoi în stomac.

Cauza herniilor hiatale nu este clară, dar este posibil ca aceasta să apară din cauza tusei persistente, a vărsăturilor sau a eforturilor fizice bruște. Obezitatea și sarcina pot face starea mai rău.

foto: By Designua, Shutterstock

Hernia hiatală este foarte frecventă la persoanele mai în vârstă de 50 de ani și, adesea, nu este asociată cu boala de reflux gastroesofagian.

Hernia hiatală nu necesită, de obicei, nici un tratament. În cazuri rare, când hernia este mare poate fi necesară intervenția chirurgicală.

În timp, inflamația cronică din esofag poate provoca:

Strictura esofagiană. Deteriorarea esofagului inferior provocat de acidul gastric provoacă formarea unui țesut cicatricial. Țesutul cicatricial îngustează calea de alimentare, ducând la probleme cu înghițirea.

O durere deschisă în esofag (ulcerul esofagian). Acidul din stomac poate deteriora țesuturile din esofag, provocând o formă de inflamare deschisă. Un ulcer esofagian poate sângera, provoca durere și face dificilă înghițirea.

Modificări precanceroase la esofag (esofagul lui Barrett). Daunele provocate de acid pot determina modificări ale țesutului de căptușire al esofagului inferior. Aceste modificări sunt asociate cu un risc crescut de cancer esofagian.

Pirozisul persistent este cel mai frecvent simptom al bolii de reflux gastroesofagian. Arsurile la stomac (pirozis) sunt o durere arzatoare in mijlocul pieptului, in spatele sternului. Deseori începe în abdomenul superior și se extinde în gât. Durerea poate dura până la 2 ore. Arsurile la stomac sunt, de obicei, amplificate dupa mese.

Alte simptome ale bolii de reflux gastroesofagian includ:

Regurgitarea acidului, care este amar până în gât, sau în ​​timpul somnului

Tuse uscată persistentă

Răgușeală (mai ales dimineața)

Senzație de strâmtorare în gât, ca și cum o bucată de mâncare este blocată acolo

Probleme la înghițire

Durere de gât

Wheezing

Greaţă

Durerea post-masă în abdomen

Cele mai frecvente simptome la copii și sugari sunt vărsăturile repetate, tusea și alte probleme respiratorii.

De obicei, medicul poate diagnostica boala de reflux prin simptomele pe care le raportați.

Modificările dietei și ale stilului de viață pot fi recomandate mai întâi, și poate un antacid fără prescripție medicală.

Dacă simptomele persistă mai mult de 4 săptămâni în ciuda acestei terapii, persoana poate fi îndreptată către un gastroenterolog, care este un medic specializat în tractul gastro-intestinal.

Gastroenterologul poate efectua un tranzit baritat pentru diagnostic. Este o serie de raze X ale esofagului, stomacului și partea superioară a intestinului si este facută după ce pacientul bea un lichid de contrast care face ca anumite caracteristici să apară mai bine pe raze X.

Acest test oferă mai puține informații decât o endoscopie digestiva superioară, dar este ordonată să excludă alte afecțiuni cum ar fi ulcerul.

Gastroenterologul poate efectua o endoscopie digestiva superioară. O sondă flexibilă, cu o cameră minusculă pe capăt, este introdusa in gura, iar mai apoi in esofag, pana in stomac. Camera permite medicului să vadă deteriorarea esofagului, cât de gravă este boala de reflux gastroesofagian și să excludă complicațiile grave ale bolii.

Este posibil ca esofagul să apară normal dacă aveți reflux gastroesofagian ușor.

Această procedură permite specialistului să facă diagnostice, să evalueze daunele, să ia biopsiile dacă este necesar și chiar să trateze anumite condiții la fața locului.

Manometria esofagiană este un test care măsoară funcția sfincterului inferior esofagian și funcția motorie a esofagului. Un tub este trecut în gât până când ajunge la esofag. Este adesea efectuat împreună cu studiul de 24 de ore privind pH-ul.

Într-un studiu de 24 de ore de probă de pH, un tub subțire este așezat în jos în esofag pentru 24 de ore. Tubul monitorizează episoadele refluxului de acid pe parcursul zilei și în timpul somnului.

foto: By BlurryMe, Shutterstock

Dieta pentru reflux de acid este una de eliminare. Persoanele cu boala de reflux gastroesofagian ar trebui să evite următoarele alimente care ar putea agrava refluxul:alcool, grasimi, ciocolată, ceapa si usturoiul, cofeină, menta sau alimente cu aromă de menta, mancaruri picante, citrice și alimente pe bază de tomate; sau orice alimente care agravează simptomele.

Tratament medicamentos

Blocante de receptori H2: Acestea sunt o opțiune pentru a ajuta la scăderea producției de acid.

Antiacide: Acestea contracarează acidul în stomac cu substanțe chimice alcaline. Efectele secundare pot include diaree și constipație.

Prokinetice: Acestea ajută la golirea stomacului mai repede. Efectele secundare includ diaree, greață și anxietate.

Tratamentele chirurgicale includ

Fundoplicaturarea: Chirurgul coase partea superioară a stomacului în jurul esofagului. Aceasta adaugă presiune la capătul inferior al esofagului și, în general, reușește să reducă refluxul.

Proceduri endoscopice: Aceasta este o serie de proceduri care includ cusatura endoscopică, care utilizează cusăturile pentru a strânge mușchiul sfincterului și radiofrecvența, care utilizează căldură pentru a produce arsuri mici, care ajută la strângerea musculaturii sfincterului.

Profilaxie

Alte modificări ale stilului de viață și ale comportamentului pot ajuta la ameliorarea simptomelor de reflux gastroesofagian includ:

Consumați cantități moderate de alimente și evitați supraalimentarea.

Nu mancati cu 2-3 ore inainte de a dormi.

Renunțați la sau evitați fumatul.

Dacă o persoană este supraponderală, scăderea în greutate poate ajuta la prevenirea simptomelor.