foto: By sruilk, Shutterstock

Ce este cataracta?

Ce sunt cataractele bilaterale?

Simptomele cataractei

Cauzele cataractei

Tipuri de cataractă

Factorii de risc pentru catarcta

Tratament pentru catarcta

Diagnosticarea cataractei

Operatia de cataracta

Cataracta este o zonă densă și tulbure care se formează în lentile ochiului. O cataractă începe atunci când proteinele din ochi formează aglomerări care împiedică lentila să transmită imagini clare către retină. Retina funcționează prin transformarea luminii care trece prin lentilă în semnale. Ea trimite semnalele către nervul optic, care le duce la creier.

Se dezvoltă lent și în cele din urmă interferează cu vederea pacientului. Cataracta este frecventă la persoanele în vârstă.

Deși cataracta nu se transmite neapărat de la un ochi la altul, aceasta apare de obicei în ambii ochi (cataractă bilaterală). Rata și gradul de dezvoltare pot varia între cei două ochi.

Obiectivul dvs. este situat în spatele părții colorate a ochiului (irisului) și a pupilei. Obiectivul ajută la focalizarea luminii. Când aveți cataractă, lumina este deflectată sau blocată pe măsură ce trece prin lentilă, estompând vederea. Cataracta are tendinta de a deveni mai groasa (sau mai densa) in timp, afectand in continuare vederea.

Cataracta este adesea cauzată de îmbătrânire, dar se poate datora și altor probleme de sănătate precum diabetul. Chirurgia pentru cataracta are de obicei ca rezultat o vedere imbunatatita.

Simptomele comune ale cataractei includ:

vedere încețoșată

vederea culorilor ca fiind mult mai deschise decat sunt de fapt

sensibilitate ridicată la lumina puternica

halouri care înconjoară luminile

vedere dublă în ochiul afectat

o nevoie de schimbări frecvente ai ochelarilor prescrisi de doctorul oftalmolog

Există mai multe cauze care stau la baza cataractei. Acestea includ:

o supraproducție de oxidanți, care sunt molecule de oxigen care au fost modificate chimic din cauza vieții cotidiene normale

fumat

radiații ultraviolete

utilizarea pe termen lung a steroizilor și a altor medicamente

anumite boli, precum diabetul

trauma

terapie cu radiatii

Există diferite tipuri de cataractă. Acestea sunt clasificate pe baza a unde și cum se dezvoltă în ochi.

Cicatricile nucleare se formează în mijlocul lentilei și determină ca nucleul sau centrul să devină galben sau maro.

Cataracta corticală este în formă de pană și se formează în jurul marginilor nucleului.

Cataracta capsulară posterioară se formează mai repede decât celelalte două tipuri și afectează partea din spate a obiectivului.

Cataracta congenitală, prezentă la naștere sau în timpul primului an de viata, este mai puțin frecventă decât cataracta legată de vârstă.

Cataracta secundară este cauzată de boală sau de medicamente. Bolile care sunt legate de dezvoltarea cataractei includ glaucomul și diabetul. Utilizarea prednisonului, care este un steroid și a altor medicamente poate conduce uneori la cataractă.

Cataracta traumatică se dezvoltă după o leziune oculară, dar poate dura mai mulți ani pentru ca acest lucru să se întâmple.

Cataracta de radiații se poate forma după ce o persoană este supusă unui tratament radiologic pentru cancer.

Factorii de risc asociați cu cataracta includ:

vârstă înaintată

consumul cronic de alcool

fumat

obezitate

tensiune arterială crescută

leziunile anterioare ale ochilor

un istoric familial de cataractă

prea multă expunere la soare

diabet

expunerea la radiații prin raze X și tratamente pentru cancer

Medicul dvs. va efectua un examen complet pentru a verifica cataracta și pentru a evalua vederea. Acest lucru va include un test al ochilor pentru a vă verifica vederea la diferite distanțe și tonometrie pentru a măsura presiunea ochiului.

foto: By VectorMine, Shutterstock

Testul cel mai frecvent de tonometrie utilizează un curent de aer pentru a vă aplatiza corneea și pentru a testa presiunea ochiului. De asemenea, medicul dumneavoastră va pune picături în ochi. Acest lucru face mai ușoară verificarea nervului optic și a retinei în partea din spate a ochiului pentru a vedea eventualele deteriorari.

Alte teste pe care le poate efectua medicul dvs. includ verificarea sensibilității la lumina și percepția asupra culorilor.

Dacă nu sunteți capabil sau nu sunteți interesat de intervenții chirurgicale, medicul dumneavoastră vă poate ajuta să vă controlați simptomele. Acestia pot sugera ochelari mai puternici, lentile de mărire sau ochelari de soare cu un strat anti-orbire.

Chirurgia este recomandată atunci când cataracta vă împiedică să vă desfășurați activitățile zilnice, cum ar fi citirea sau conducerea vehiculelor. De asemenea, se efectuează atunci când cataracta interferează cu tratamentul altor probleme oculare.

O metodă chirurgicală, cunoscută sub denumirea de facoemulsificare, implică utilizarea de unde de ultrasunete pentru a sparge lentilele și pentru a scoate piesele.

Operația chirurgicală extracapsulară implică îndepărtarea părții tulbure a lentilei printr-o incizie lungă în cornee. După operație, o lentilă intraoculară artificială este plasată acolo unde este lentila naturală.

Chirurgia pentru a înlătura o cataractă este, în general, foarte sigură și are o rată de succes ridicată. Majoritatea oamenilor pot merge acasă în aceeași zi cu operația lor.

Perspectiva asupra cataractei

Cataracta poate interfera cu activitățile zilnice și duce la orbire atunci când este lăsată netratată. Deși unele se opresc din a deveni din ce în ce mai mari, ele nu se diminuează singure. Îndepărtarea chirurgicală a cataractei este o procedură foarte comună și este extrem de eficientă în aproximativ 90% din timp.

Pentru a reduce riscul de apariție a cataractei:

vă protejati ochii de razele UVB purtând ochelari de soare în afara casei

faceti examene regulate de ochi

renunțați la fumat

consumați fructe și legume care conțin antioxidanți

mențineți o greutate corporala sănătoasă

țineți sub control diabetul și alte afecțiuni medicale