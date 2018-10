Ce este gripa?

Care sunt simptomele gripei?

Cât durează gripa?

Tratament pentru gripa

Remedii pentru simptomele gripei

Influenza (gripa) este un virus comun, infecțios răspândit de picăturile infectate care intră în corpul unei alte persoane. De acolo, începe să se dezvolte.

Există multe tulpini ale gripei. Medicii și cercetătorii determină care tulpini ale virusului vor fi cele mai frecvente în fiecare an. Aceste tulpini sunt apoi folosite pentru a produce vaccinuri. Un vaccin împotriva gripei este una dintre cele mai simple și eficiente modalități de a preveni o infecție cu gripa.

Febră

Gripa aproape întotdeauna determină o creștere a temperaturii corpului. Aceasta este, de asemenea, cunoscută sub numele de febră. Cele mai multe tipuri de febră legate de gripa variază de la o febră de grad scăzut în jurul valorii de 37 ° C până la 40 ° C.

Deși este alarmant, nu este neobișnuit ca copiii mici să aibă febră mai mare decât adulții. Dacă bănuiți că copilul dvs. are gripă, consultați-vă medicul.

Vă puteți simți "febril" când aveți o temperatură ridicată. Simptomele includ frisoane, transpirații, în ciuda temperaturii ridicate a corpului. Cele mai multe febre durează mai puțin de o săptămână, de obicei în jur de trei până la patru zile.

Tuse

O tuse uscată, persistentă este comună cu gripa. Tusea se poate înrăutăți, devenind inconfortabilă și dureroasă. De asemenea, vă puteți confrunta cu dificultăți de respirație sau disconfort toracic în această perioadă. Multe tipuri de tuse asociate gripei pot dura aproximativ două săptămâni.

Dureri musculare

Aceste dureri musculare legate de gripă sunt cele mai frecvente la nivelul gâtului, spatelui, brațelor și picioarelor. Ele pot fi adesea grave, ceea ce face dificilă mișcarea chiar și atunci când încercați să îndepliniți sarcini de bază.

Durere de cap

Primul simptom al gripei poate fi o durere de cap severă. Uneori, simptomele oculare, inclusiv sensibilitatea la lumină și sunet, merg împreună cu durerea de cap.

Majoritatea oamenilor se recuperează în aproximativ o săptămână. Dar poate dura mai multe zile pentru ca tu să te simți bine. Nu este neobișnuit să te simți obosit pentru câteva zile după ce simptomele de gripă au dispărut.

Este important să rămâneți acasă de la școală sau de la lucru până când nu mai aveți febră timp de cel puțin 24 de ore (și asta fără să luați medicamente care reduc febra). Dacă aveți gripa, sunteți contagioasăcu o zi înainte de apariția simptomelor și până la cinci până la șapte zile după aceea.

Nu trebuie să fii tânăr sau să ai un sistem imunitar compromis pentru a te îmbolnăvi grav. Oamenii sănătoși se pot îmbolnăvi de gripă și o pot răspândi la prieteni și la familie.

În unele cazuri, gripa poate fi chiar mortală. Decesele legate de gripă sunt cele mai frecvente la persoanele de peste 65 de ani, dar pot fi observate la copii și adulți tineri.

Cea mai bună și mai eficientă modalitate de a evita gripa și de a împiedica răspândirea acesteia este vaccinarea. Vaccinul împotriva gripei este disponibil ca injectabil. Cu cât mai mulți oameni sunt vaccinați împotriva gripei, cu atât mai puțin se poate răspândi gripa. Vaccinarea poate, de asemenea, ajuta la scurtarea timpului în care sunteți bolnav și poate reduce simptomele.

foto: By Subbotina Anna, Shutterstock

Majoritatea cazurilor de gripă sunt destul de ușoare încât puteți să vă tratați acasă fără medicamente pe bază de rețetă.

Este important să rămâneți acasă și să evitați contactul cu alte persoane când observați pentru prima dată simptomele de gripă.

De asemenea, trebuie să:

Beti multe lichide. Acestea includ apă, supă și băuturi aromate cu conținut scăzut de zahăr.

Tratarea simptomelor, cum ar fi dureri de cap și febră.

Spălați-vă pe mâini pentru a împiedica răspândirea virusului pe alte suprafețe sau la alte persoane din casă.

Dacă simptomele se agravează, adresați-vă medicului dumneavoastră. Aceștia pot prescrie un medicament antiviral. Cu cât mai curând luați acest medicament, cu atât este mai eficient. Trebuie să începeți tratamentul în 48 de ore de la apariția simptomelor.

Adresați-vă medicului dumneavoastră de îndată ce apar simptome dacă aveți un risc crescut de complicații legate de gripa. Aceste grupuri cu risc ridicat includ:

persoanele cu sistem imunitar slăbit

femeile gravide

persoanele peste 65 de ani

copii sub 5 ani

Medicul dvs. poate testa imediat virusul gripal. De asemenea, pot prescrie un medicament antiviral pentru prevenirea complicațiilor.

Sunt disponibile remedii pentru simptomele gripei, iar multe dintre ele oferă o ușurare.

Dacă aveți gripa:

Analgezicele precum acetaminofenul și ibuprofenul sunt adesea recomandate pentru a ușura simptomele. Acestea includ dureri musculare, cefalee și febră.

Decongestionante. Acest tip de medicament poate ajuta la ameliorarea congestiei nazale și a presiunii în sinusuri și urechi. Fiecare tip de decongestionant poate provoca unele efecte secundare, deci asigurați-vă că citiți etichetele pentru a-l găsi cel care este cel mai bun pentru dumneavoastră.

Expectorante. Acest tip de medicament ajută la scădera secrețiilor.

Supresoare de tuse. Tusea este un simptom comun al gripei, iar unele medicamente pot ajuta la ameliorarea acesteia. Dacă nu doriți să luați medicamente, unele picături de tuse folosesc miere și lămâie pentru a ușura durerea în gât și tusea.