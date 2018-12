De ce avem nevoie de vitamina C

Vitamina C este un nutrient vital pentru sănătate. Ajută la formarea și menținerea oaselor, a pielii și a vaselor de sânge. Se găseste în mod natural în unele alimente, în special fructele și legumele. Sunt disponibile și suplimente. Este de asemenea cunoscut ca acid L-ascorbic, acid ascorbic sau L-ascorbat.

Vitamina C este solubilă în apă și organismul nu o stochează. Pentru a menține niveluri adecvate de vitamina C, oamenii au nevoie de o doză zilnică de alimente care o conțin.

Vitamina C joacă un rol important într-o serie de funcții ale corpului, inclusiv producția de colagen, L-carnitină și unii neurotransmițători. Ajută la metabolizarea proteinelor și activitatea antioxidantă poate reduce riscul unor forme de cancer.

Colagenul, care contribuie la producerea vitaminei C, este componenta principală a țesutului conjunctiv și cea mai abundentă proteină din mamifere. Între 1 și 2% din țesutul muscular este colagen. Este o componentă vitală în țesuturile fibroase cum ar fi:

tendoane

ligamente

piele

cornee

cartilaj

oase

intestine

vase de sânge

Rezultatele scurte din deficitul de vitamina C

Simptomele sale includ articulații umflate, gingii sângerânde și dinți pierduți, anemie și oboseală.

Riscul de recul se poate întâmpla dacă o persoană ia doze foarte mari de vitamina C și apoi o întrerupe rapid.

Rănile, infecțiile și tuberculoza

În 1982, cercetătorii au concluzionat că rănile, tăieturile se pot vindeca mai repede la persoanele cu un aport mai mare de vitamina C. Aceasta se poate datora faptului că vitamina C contribuie la producerea de colagen.

Rolul vitaminei C ca antioxidant ajută, de asemenea, la repararea țesuturilor și la reducerea daunelor provocate de inflamație și oxidare.

Persoanele cu niveluri adecvate de vitamina C sunt considerate a fi mai în măsură să lupte împotriva infecțiilor în comparație cu persoanele cu deficit de vitamina C.

Vitamina C poate, de asemenea, ajuta la prevenirea infecțiilor respiratorii acute, în special la persoanele cu malnutriție și la cei care sunt stresați fizic.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că vitamina C poate ucide bacterii rezistente, într-o cultură de laborator. Un studiu publicat in 2013 sugereaza ca adaugarea de vitamina C la medicamente anti TB ar putea scurta terapia.

Vitamina C și terapia cancerului

Vitamina C poate ajuta la tratarea cancerului. Ca antioxidant, protejează organismul împotriva stresului oxidativ și ajută la prevenirea oxidării altor molecule. Se pare că regenerează și alți antioxidanți în organism.

Studiile sugerează că vitamina C poate completa chimioterapia pentru pacienții cu cancer.

Reacțiile de oxidare produc radicali liberi. Radicalii liberi pot începe reacțiile în lanț care dăunează celulelor.

S-a constatat că dozele mari de vitamină C reduc viteza de creștere a anumitor tipuri de țesuturi canceroase. Cercetătorii au propus utilizarea vitaminei C la pacienții cu cancer, ale căror opțiuni de tratament sunt limitate.

Sunt necesare mai multe studii pentru a înțelege ce tipuri de cancer ar putea fi afectate de vitamina C și care alte tratamente eficiente pot fi utilizate împreună cu vitamina C, precum și efectele pe termen lung ale acestei abordări.

Alte beneficii ale vitaminei C pot include următoarele

Fumătorii și persoanele cu un sistem imunitar compromis pot beneficia de suplimente de vitamina C.

Sănătatea cardiovasculară: Vitamina C poate lărgi vasele de sânge și acest lucru ar putea ajuta la protejarea împotriva bolilor de inimă și a hipertensiunii arteriale.

Nivelurile de colesterol: Acestea s-au dovedit a fi mai scăzute la indivizii cu niveluri adecvate de vitamina C.

Cataracta: Vitamina C poate ajuta la scăderea riscului de cataractă, precum și a degenerescenței maculare legate de vârstă.

Diabet: Pacienții sunt mai puțin susceptibili de a suferi deteriorări ale rinichilor, ochilor și nervilor dacă mănâncă o mulțime de fructe și legume bogate în vitamina C.

Anemia: Vitamina C îmbunătățește absorbția fierului.

Histamina: Histamina este o substanță produsă de sistemul imunitar, având ca rezultat inflamarea și alte probleme. Un studiu din 1992 a constatat scăderea nivelului de histamină în sânge la persoanele care au luat 2 grame (g) de vitamina C pe zi.

Poate vitamina C trata răceala obișnuită?

Mulți oameni cred că vitamina C poate vindeca o răceală comună, dar cercetările nu au confirmat acest lucru. Cu toate acestea, dozele mari de vitamina C pot proteja persoanele care sunt expuse la activitate fizică severă și la temperaturi scăzute.

Persoanele cu niveluri de vitamina C scăzută, din cauza fumatului sau a vârstei mai înaintate, de exemplu, pot găsi suplimente benefice.

Care sunt semnele unui deficit de vitamina C?

Simptomele deficienței includ oboseală, slăbiciune musculară, dureri articulare și muscular și erupții cutanate. Deficiența prelungită poate provoca scorbut, o boală rară dar potențial severă.

Cât de multa vitamina C are nevoie un adult?

Doza zilnică recomandată de vitamina C (ADN) pentru adulți peste 19 ani este:

bărbați, 90 mg pe zi

femei, 75 mg pe zi

femeile gravide, 85 mg pe zi

femeile care alăptează, 120 mg pe zi.

Cât de mult are nevoie un copil?

sugari cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 luni, 40 mg pe zi

sugari cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 luni, 50 mg pe zi.

copii mici de 1-3 ani, 15 mg pe zi

copii de 4-8 ani, 25 mg pe zi

copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 13 ani, 45 mg pe zi

adolescentii de 14-18 ani, 75 mg pe zi

Cum obții suficientă vitamină C din alimente?

Multe fructe și legume conțin vitamina C. Surse bune includ: mere, sparanghel, fructe de pădure, broccoli, varză, pepene galben, conopidă, fructe citrice (lămâi, portocale), kiwi, alimente fortificate (pâine, cereale, cereale), ardei (în special ardei roșu, care conțin cel mai mare conținut de vitamina C pe porție), cartofi și roșii.

Există riscuri asociate cu prea multă vitamină C?

Când este obținută din surse alimentare și suplimente în dozele recomandate, vitamina C este în general considerată sigură. Efectele secundare sunt rareori raportate, dar includ diaree, greață, crampe abdominale și alte simptome gastro-intestinale. Pentru majoritatea persoanelor sănătoase, organismul poate să mențină și să utilizeze aproximativ 200-250 mg de vitamina C pe zi, iar orice exces se pierde prin urină. În caz de boală, în timpul recuperării sau în condiții de stres oxidativ crescut (inclusiv fumatul), organismul poate folosi cantități mai mari. Dozele mari de vitamina C (mai mare de 2.000 mg / zi) pot contribui la formarea de pietre la rinichi, precum și pot provoca diaree severă, greață și gastrită.