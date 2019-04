Clinica Academica, parte a Grupului Medicover, lansează Laser Center și aduce în premieră în România mai multe tipuri de tratam

Laser Center by Academica îmbină experiența unora dintre cei mai experimentați dermatologi din România cu o tehnologie inovatoare care are la bază echipamentul Spectra XT de la Lutronic, unic în România, pentru realizarea unor intervenții cu efect rapid, fără durere, non-invazive, care adresează patologii complexe ale pielii, respectiv: acneea, rozaceea, cuperoza, melasma, cicatricile post-acnee, diverse tipuri de pigmentări-lentigo, lentigine, pigmentări post inflamatorii, pistrui, pori dilatați, riduri, modificări de textură, laxitate etc.

Laser Center by Academica este dotat cu echipamente laser High Tech , unice în România, care permit efectuarea unor intervenții de tipul Hollywood Laser Peel, LaseMD sau Gold Tonning

Centrul este deservit de o echipă de medici dermato-venerologi cu vastă experiență în realizarea de intervenții cu laser

Efectele acestor tratamente sunt imediate, iar pacienții nu au nevoie de perioadă de recuperare

comunicat de presa

Medicover, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii medicale și diagnostic din România, lansează Laser Center by Academica, amplasat în clinica din strada Pitar Moș. Centrul este reprezentat de o echipă de medici dermatologi cu experiență vastă în domeniu, formată din dr. Carmen Curea, dr. Oana Clătici, dr. Ioana Popescu și dr. Victor Gabriel Clătici. Aceștia vor utiliza platforma Spectra XT ce aparține mărcii Lutronic. Echipamentul permite efectuarea de tratamente cu trei lungimi de undă diferite. Clinica Academica a realizat investiții totale de circa 200.000 euro în echipamente și tehnologii pentru toate specializările medicale.

Laser Center by Academica îmbină experiența unora dintre cei mai experimentați dermatologi din România cu o tehnologie inovatoare care are la bază echipamentul Spectra XT de la Lutronic, unic în România, pentru realizarea unor intervenții cu efect rapid, fără durere, non-invazive, care adresează patologii complexe ale pielii, respectiv: acneea, rozaceea, cuperoza, melasma, cicatricile post-acnee, diverse tipuri de pigmentări-lentigo, lentigine, pigmentări post inflamatorii, pistrui, pori dilatați, riduri, modificări de textură, laxitate etc. Principalele avantaje ale acestor tratamente constau în absența durerii și a pregătirilor complicate pre-intervenție, lipsa perioadei de recuperare și obținerea unui efect instant, cu rezultate vizibile.

„Acest centru vine în completarea investițiilor realizate deja de Grupul Medicover în Clinica Academica, și vizează dezvoltarea și implementarea celor mai moderne și inovatoare soluții în dermatologie prin intermediul tehnologiei de care dispune Laser Center, de ultimă generație, unică în România. Ne bucură că pacienții noștri pot acum beneficia de experiența vastă a medicilor noștri dermatologi în utilizarea laserelor. Toate aceste soluții vor fi disponibile pentru întreaga echipă de medici dermatologi din rețeaua Medicover. Echipamentul Spectra XT asigură, în mod evident, o extindere considerabilă a gamei de soluții, precum și calitatea intervențiilor dermatologice”, a declarat Alina Clonț, Manager Operațional Academica-Medicover.

„Pacienții care optează pentru aceste intervenții sunt persoane active care caută tratamente nedureroase, cu recuperare imediată și efecte vizibile rapid. Tehnologia din domeniul dermatologiei medicale avansează foarte rapid. Suntem încântați să putem oferi în centrul nostru tratamente de ultima generație realizate sub îndrumarea unei echipe medicale înalt specializate”, a declarat dr. Victor Clătici, medic dermato-venerolog, in cadrul Laser Center by Academica.

Hollywood Laser Peel este o procedură laser revoluționară care permite realizarea simultană a mai multor procese importante pentru sănătatea și frumusețea pielii, respectiv curățarea profundă și regenerarea, exfolierea controlată și stimularea sintezei de colagen, reducerea dimensiunilor porilor sau diminuarea petelor pigmentare. Procedura este ideală pentru tratamentul mai multor probleme ale pielii, respectiv: aspectul neomogen ca textură, culoare, strălucire, luminozitate al pielii, pielea lipsită de vitalitate și porii dilatați, petele pigmentare și ridurile fine.

LaseMD este o intervenție complexă pentru tratamentul leziunilor pigmentare benigne (pistrui, lentigine, pete variate etc.) și pentru intervenții de întinerire a pielii. Tratamentul combină avantajele laserului fracționat non ablativ Thulium cu beneficiile substanțelor active livrate în profunzimea pielii de tipul vitaminei C și A, acidului tranexamic și a resveratrolului, în concentrație ridicată. Prezența acidului hialuronic contribuie direct la hidratarea, emolierea și atenuarea ridurilor și a texturii pielii.

Gold Toning este o altă procedură laser bazată pe tehnologia de tip QS (Q-Switch), cu lungimea de undă de 595 nm și durată a pulsului mică, din categoria nanosecundelor. Aceste elemente produc efecte importante pentru pacienții cu acnee sau cicatrici post acnee, respectiv normalizarea vaselor afectate și eritemului post acnee, scăderea inflamației și stimularea dezvoltării unui strat epiderm normal. Gold Toning accelerează procesul de cicatrizare și reduce numărul de leziuni inflamatorii. Soluția se adresează și pacienților cu rozacee sau cuperoză contribuind la „sigilarea” vaselor dilatate prin reducerea aspectului de “față roșie”.

Echipa medicală a Laser Center by Academica este formată din Dr. Carmen Curea, Dr. Oana Clătici, Dr. Ioana Popescu și Dr. Victor Gabriel Clătici, cu competențe în utilizarea soluțiilor laser în dermatologie.

este medic primar dermato-venerolog, doctor în științe medicale, cu o bogată activitate științifică și experiență în tratamentul psoriazisului, membră a Societății Naționale de Dermatologie și Europeană.

Dr. Oana Clătici este medic primar dermato-venerolog cu experiență în tratamentul acneei, eritemului facial și a pigmentărilor. Este membră a Societății Române si Europene de Dermatologie.

Dr. Ioana Popescu este medic primar dermato-venerolog, doctor în științe medicale, formator în domeniul rejuvenării și al dermatologiei estetice. Deține, de asemenea, expertiza derulării unor studii clinice terapeutice în domeniul dermatologiei și își completează experiența profesională cu activități din aria cercetării științifice.

Dr. Victor Gabriel Clătici este medic primar dermato-venerolog cu vastă experiență profesională și științifică. Semnează numeroase lucrări de specialitate și este speaker invitat la principalele congrese naționale și internaționale de dermatologie.

Despre Medicover România

Medicover România este prezentă de 23 de ani pe piața serviciilor de sănătate private și dispune de o rețea de 37 de clinici în București și în țară și două spitale generaliste: unul în capitală și celălalt în Oradea. Spitalele corespund celor mai înalte standarde medicale – moderne, sigure, aproape de pacienți – și includ toate departamentele: ambulator, spitalizare de zi, precum și o gamă variată de specialități medicale și chirurgicale. Medicover România face parte din Grupul Medicover, companie multinațională care oferă servicii medicale și de diagnostic, fondată în 1995.

La jumătatea anului trecut, Medicover a finalizat achiziția Centrului Medical Academica care contribuie la dezvoltarea organică a prezenței companiei în București. Centrul Medical Academica are o reputație bine meritată în piață pentru furnizarea de servicii medicale premium, reputație construită prin munca susținută a echipei formate din peste 120 de profesioniști din domeniul medical.

Lansarea Laser Center continuă strategia de dezvoltare a Centrului Medical Academica și vine în întâmpinarea tuturor pacienților cu patologii ale pielii.

www.medicover.ro; www.academica-medical.ro