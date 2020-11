Afecțiunile respiratorii toamna – cum le prevenim și tratăm

Deși sunt neplăcute, afecțiunile respiratorii sunt ușor de prevenit prin măsuri simple și eficiente de întărire a sistemului imunitar.

Toamna, variațiile de temperatură și umiditatea duc la scăderea capacității sistemului imunitar de a lupta cu virusurile și infecțiile, iar aparatul respirator poate fi afectat. Dacă avem deja probleme respiratorii cronice, acestea se agravează odată cu apariția noilor condiții atmosferice. Căile respiratorii sunt afectate în perioada rece, zonele ORL fiind principala cale de pătrundere a bacteriilor și virusurilor în organism.

Afecțiunile respiratorii se manifestă inițial asemănător, indiferent de cauză: durere în gât, tuse, curgerea nasului și înfundarea căilor nazale, creșterea temperaturii corporale. Simptomele de debut diferă în ceea ce privește intensitatea, tratamentul la care reacționează și gravitatea. Evoluția bolii depinde în cea mai mare măsură de structura individuală a sistemului imunitar și de puterea fiecărui organism de a lupta cu boala.

Cum poți preveni apariția infecțiilor respiratorii toamna

Afecțiunile alergice se manifestă primăvara și toamna, mai ales dacă persoanele care suferă deja de aceste boli depun efort în aer rece, inhalează praf sau fum sau petrec mult timp într-un mediu impregnat cu mucegai. Astmul bronsic este o afecțiune care se agravează în sezonul rece din cauza vremii umede, a frigului și a schimbărilor bruște de temperatură. De aceea, este recomandat ca persoanele care suferă de astm să evite pe cât posibil expunerea la umiditate extremă și temperaturi scăzute.

Gripa și răceala sunt cele mai comune infecții virale, transmițându-se prin aer, în zonele populate. Cel mai la îndemână lucru pe care îl poți face pentru a preveni apariția unei infecții este să te speli pe mâini cât mai des posibil. Virusurile și bacteriile care intră în contact cu mâinile rămân contagioase pentru aproximativ șase ore, așa că igiena mâinilor este importantă, mai ales la intrarea în casă și înainte de mese.

Întărește sistemul imunitar cu ajutorul alimentelor și suplimentelor.Este indicat să faci o cură cu vitamina C, oligoelemente și polivitamine la începutul sezonului rece, pentru a fortifica sistemul imunitar. Vitamina C este esențială pentru buna funcționare a sistemului imunitar, care ajută organismul să lupte împotriva răcelilor și gripelor. De aceea, este recomandat să consumi cât mai multe fructe și legume bogate în vitamina C: citrice, afine, mere, legume cu frunze verzi, conopidă, ardei.

Cum tratezi infecțiile respiratorii

Hidratează-te! Dacă vara consumăm o cantitate mare de lichide, în sezonul rece avem tendința de a reduce cantitatea de apă necesară organismului. Indiferent de temperatura de afară, este recomandat să consumăm cel puțin doi litri de lichide zilnic, apa având un rol important de prevenție și de a lupta cu bolile. Aparatul respirator este un mucus, care este important să rămână fluid. Prin deshidratare, devine vâscos și, în loc să curețe, atrage bacteriile.

În primul rând, trebuie să acționezi de la primele simptome și să ajuți organismul să lupte cu infecția. În cazul în care afecțiunea este de natură virală, antibioticele nu grăbesc vindecarea, ci vor crește rezistența bacteriilor. Antibioticele sunt recomandate doar în cazul unei infecții respiratorii suprainfectate bacterian. Poți ameliora simptomele cu ajutorul antiinflamatoarelor, antitusivelor, antipireticelor și antisepticelor.

Asigură-te că te hidratezi corespunzător, pentru a susține lichefierea mucusului din tractul respirator. De asemenea, asigură-te că umiditatea din camerele în care stai este suficient de ridicată. Aerisește regulat și, dacă este necesar, pune un bol de apă pe calorifer, pentru a asigura nivelul necesar de umiditate.

Băile de abur cu sare de mare sau infuziile pe bază de plante (ceai de mentă sau de mușețel) au rolul de a umezi căile respiratorii și de a elimina mucusul care blochează căile respiratorii.

Deși sunt neplăcute, afecțiunile respiratorii sunt ușor de prevenit prin măsuri simple și eficiente de întărire a sistemului imunitar. Astfel, ne asigurăm că boala nu va evolua și nu va lua forme mai grave. Dacă simptomele persistă și se agravează, este recomandat să ceri sfatul unui medic specialist!

