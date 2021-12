Travaliu prematur, explicat de un medic ginecolog. Ce inseamna si care sunt cauzele care il declanseaza

Nasterea prematura este definita ca inceperea travaliului inainte de 37 de saptamani, dar dupa 20 de saptamani de gestatie.

In mod normal, o sarcina dureaza 37 pana la 42 de saptamani. Nasterea prematura este definita ca inceperea travaliului inainte de 37 de saptamani, dar dupa 20 de saptamani de gestatie.

Aproximativ 12% din toate nasterile au loc prematur, conform Colegiului American de Obstetricieni si Ginecologi (ACOG). Dintre acestea, aproximativ jumatate au avut loc dupa travaliu prematur. Travaliul prematur nu duce intotdeauna la nastere. Uneori se opreste de la sine (aproximativ 30% din cazuri) sau raspunde la tratamentul pentru oprirea sau incetinirea progresului acestuia. Aproximativ 90% dintre femeile care intra in travaliu prematur nu nasc in termen de sapte zile de la inceperea acestuia.

Astazi, dr. Silviu Istoc, sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital, iti explica ce inseamna travaliul prematur si care sunt cauzele care il produc.

Cand poate apaera travaliul prematur?

„Travaliul prematur se poate declansa intre saptamanile 20 si 37 de sarcina si poate duce la nastere prematura, lucru pe care nu-si-l doreste nicio viitoare mamica. Riscurile unei nasteri premature difera in functie de varsta gestationala la care are loc nasterea. Astfel, cu cat varsta gestationala este mai mica, sansele de supravietuire sunt mai mici. Un copil nascut prematur poate prezenta dificultati de respiratie din cauza imaturitatii plamanilor, hemoragie intracraniana, acumulare de lichid in creier, tulburari de vedere, auz sau gastrointestinale, apnee, probleme neurologice sau chiar paralizie cerebrala”, afirma dr. Silviu Istoc.

Simptomele inceperii travaliului prematur

Semnele si simptomele travaliului prematur includ:

• Senzatii regulate sau frecvente de incordare abdominala (contractii)

• Durere de spate constanta scazuta, surda

• Senzatie de presiune pelvina sau abdominala inferioara

• Crampe abdominale usoare

• Pete vaginale sau sangerare usoara

• Ruptura prematura a membranelor

• modificare a tipului de secretie vaginala - apoasa, asemanatoare mucusului sau sangeroasa

Factori de risc

Travaliul prematur poate afecta orice sarcina. Cu toate acestea, multi factori au fost asociati cu un risc crescut de travaliu prematur, inclusiv:

• Experienta antetioara a unui travaliu prematur sau a unei nasteri premature

• Sarcina cu gemeni, tripleti

• Colul uterin scurtat

• Probleme cu uterul sau placenta

• Fumatul de tigari

• Anumite infectii, in special ale lichidului amniotic si a tractului genital inferior

• Unele afectiuni cronice, cum ar fi hipertensiunea arteriala, diabetul, bolile autoimune si depresia

• Evenimente de viata stresante, cum ar fi moartea unei persoane dragi

• Prezenta unui defect congenital fetal

• Un interval mai mic de 12 luni intre sarcini

• Varsta mamei, prea tanara sau prea in varsta

Complicatii

Complicatiile travaliului prematur includ nasterea unui copil prematur. Acest lucru poate creste riscul aparitiei unei serii de probleme de sanatate pentru copilul tau, precum o greutate mica la nastere, dificultati de respiratie, organe subdezvoltate si probleme de vedere. Copiii nascuti prematur prezinta, de asemenea, un risc mai mare de paralizie cerebrala, dizabilitati de invatare si probleme de comportament.

Travaliul declansat prematur poate fi dificil de recunoscut. De aceea, vizitele periodice la medic in timpul sarcinii sunt absolut necesare pentru a te asigura ca totul este in regula.

Supranumit si doctorul care salveaza vietile nenascute, Silviu Istoc este medic primar Obstetrica-Ginecologie la Spitalul Medicover, in cadrul Departamentului de Medicina Materno-fetala si Chirurgie Ginecologica Minim Invaziva si la Clinica ProVita.

Cu o formare in Germania, Doctorul Silviu Istoc s-a intors acasa, pentru a ajuta pacientele din Romania, sa aduca pe lume copii sanatosi; marturie in acest sens, stau numeroasele interventii chirurgicale noninvazive facute, dintre care unele cu grad inalt de dificultate.

Featured foto de la Arkom Suvarnasiri via Shutterstock

Vizionare placuta