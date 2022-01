Ce trebuie să știi despre fertilitate și schimbările hormonale?

Cauzele Sindromului Ovarelor Polichistice nu sunt cunoscute cu exactitate, însă factorii care ar putea juca un rol important în dezvoltarea acestei afecțiuni sunt:

Hormonii sunt produși de glandele endocrine și joacă un rol important în cadrul unui lung șir de procese din corpul uman, precum metabolismul sau reproducerea. [1]

Atunci când vorbim despre o anumită problemă hormonală, există un nivel prea mare sau prea redus al unui anumit tip de hormon. Chiar și un dezechilibru minor poate cauza efecte grave în organism. [1]

Nivelurile anormale ale hormonilor reproductivi din hipotalamus și glanda pituitară pot cauza tulburări de ovulație, una dintre principalele cauze pentru infertilitatea feminină. [2]

Principalele cauze care pot determina dezechilibre la nivelul hormonilor reproductivi feminini, cu impact direct asupra fertilității, sunt:

Sindromul Ovarelor Polichistice (SOP)

Sindromul Ovarelor Polichistice este o tulburare hormonală frecventă la femeile cu vârstă reproductivă. Femeile cu SOP se pot confrunta cu:

perioade menstruale rare / prelungite

niveluri crescute ale hormonului estrogen. [3]

excesul de insulină

inflamațiile de nivel scăzut

cauze ereditare. [3]

Disfuncții la nivelul hipotalamusului

Doi hormoni produși de glanda pituitară sunt responsabili pentru stimularea ovulației în fiecare lună: hormonul foliculostimulant (FSH) și hormonul luteinizant (LH). [2]

Află mai multe despre fertilitate și perioada de ovulație.

Nivelurile ridicate de stres fizic sau emoțional, precum și o creștere sau scădere în greutate substanțială, petrecută recent, pot perturba producția acestor hormoni, afectând astfel ovulația. [2]

Insuficiența ovariană prematură

De obicei, este cauzată de un răspuns autoimun, sau de pierderea prematură a ovulelor din ovar, având drept posibile cauze genetica sau chimioterapia. Ovarul nu mai poate produce ovule, iar producția de estrogen scade, în cazul femeilor cu vârstă sub 40 de ani. [2]

Afecțiuni ale glandei pituitare

Glanda pituitară poate provoca o producție execesivă de prolactină (hiperprolactinemie), proces determinant pentru reducerea producției de estrogen și care, de asemenea, poate provoca infertilitate feminină. Excesul de prolactină în organism mai poate fi cauzat și de unele medicamente, administrate pentru tratarea unei alte afecțiuni. [2]

Nivel scăzut al progesteronului

Progesteronul este un hormon sexual feminin, produs lunar după ovulație, cu un rol important în dinamica ciclului menstrual și evoluția sarcinii. [4]

Progesteronul este important în perioada fertilă. În cazul unui nivel scăzut, este posibil să existe probleme de obținere sau păstrare a unei sarcini. Simptome ale progesteronului scăzut:

dureri de cap sau migrene

schimbări de dispoziție, anxietate, depresie

ciclu menstrual neregulat. [4]

Însă este la fel de posibil ca o femeie să nu manifeste niciun dintre aceste simptome, în condițiile în care se confruntă cu un nivel scăzut al progesteronului. Terapia cu hormoni ar putea fi utilă pentru pacientele care își doresc să conceapă un copil și să mențină o sarcină sănătoasă, până la termen. [4]

Dacă îți dorești să afli mai multe informații esențiale, privind modul în care schimbările hormonale din organism pot influența capacitatea de a concepe un copil pe cale naturală, ia legătura cu medicul tău specialist.

În urma unei evaluări corecte, diagnosticul pus de acesta poate determina recomandarea unui anumit tip de tratament, pentru restabilirea echilibrului hormonal. De asemenea, sfaturile medicului pot avea legătură și cu anumite schimbări la nivelul stilului de viață, pentru a spori șansele de a putea rămâne însărcinată.

