Câte calorii au bananele? Este sănătos să le consumăm?

În jurul bananelor circulă multe informații și mituri. Adesea ne lovim de întrebări dacă bananele îngrașă, dacă ar trebui sau nu să le consumăm pe stomacul gol ori dacă există vreo diferență între consumul de babane verzi vs coapte. Bananele gătite au mai multe calorii? Vă invităm să descoperiți în acest articol câte calorii au bananele, cum și când ar trebui să le consumăm și care sunt diferențele dintre bananele verzi și cele coapte.

Informații generale despre banane

Banana (Musa acuminată colla) este un fruct originar din sud-estul Asiei, bogat în calorii și în zaharuri de bună calitate, dar totodată având un conținut important în fibre și potasiu.

Există mai multe varietăți ale bananelor, acestea putând avea dimensiuni diferite, iar gustul cât se poate de asemănător. Unele tipuri de banane sunt mai aromate, altele sunt mai dulci.

Câte calorii are o banană? Conținutul nutritional al bananelor

O banană prezintă un conținut scăzut de proteine și aproape zero grăsimi. De asemenea, este bogată în fibre, minerale, vitamine și antioxidanți.

O banană are aproximativ 90-100 de calorii.

Iată conținutul nutritional complet al bananelor (la 100g de fruct):

fibre solubile (7% din doza zilnică recomandată /100 g)

cantitate crescută de flavonoizi antioxidanți, cum ar fi luteină, zeaxantină, alfa și beta-carotene

Conținutul ridicat de potasiu (358 mg/100 g fruct)

vitamina B6 (piridoxină), asigurând 28% din doza recomandată/100 g

vitamina C (8,7 mg/100 g)

1 g proteine;

0,33 g lipide;

22,8 g carbohidrați;

12,23 g zaharuri de bună calitate;

5 mg calciu, esențial în sănătatea oaselor și a dinților, calciul fiind totodată implicat și ca factor enzimatic ori în echilibrul coagulării sângelui;

27 mg magneziu, un mineral implicat în sute de reacții;

22 mg fosfor, mineral important pentru oase și dinți;

357 mg potasiu, important pentru perioada sarcinii, dar și în prevenția bolilor cardiovasculare, acest mineral fiind utilizat la schimb cu excesiu de sodiu (excesul de sare);

20 µg acid folic, ideal pentru regenerarea celulelor sângelui și în lupta contra anemiei, dar și în sarcină;

64 UI vitamina A.

*Sursă: USDA, Agenția pentru Agricultură a Statelor Unite ale Americii

Bananele îngrașă?

Cu un conținut atât de sărac în grăsimi, bananele nu se află pe lista „neagră” a alimentelor care îngrașă. Cu toate acestea, caloriile pe care o banană le conține provin din zaharurile conținute. O banană foarte coaptă va avea mai multe calorii față de o banană mai verde.

Banane coapte sau banane verzi: care sunt diferențele?

Așa cum veți descoperi, diferențele nu sunt foarte mari între bananele verzi și cele coapte.

Bananele verzi au un indice glicemic mai mic și o cantitate mai mică de carbohidrați, ceea ce le fac de dorit în consumul persoanelor care suferă de diabet zaharat sau care țin diete de slăbire, dieta keto sau dieta low-carb.

Bananele verzi se digeră însă mai greu și pot produce balonare la persoanele sensibile, pe când bananele coapte se digera mult mai rapid și fără efort digestiv.

Bananele verzi conțin mai mult fibre, pe când bananele coapte sunt foarte bogate în antioxidanți și au proprietăți anticancerigene.

Bananele verzi sunt mai sățioase și „taie” senzația de foame, reprezentând o gustare ideală.

Cum le consumăm: banane crude sau banane gătite?

Bananele gătite sunt mai sărace în nutrienți, pentru că prepararea termică distruge vitaminele, mineralele, proteinele și alți nutrienți „termosensibili”. Dacă veți găti însă bananele la temperatura joasă (gătirea lentă), veți proteja o mare parte din nutrienți, așadar recomandarea este să gătiți cu răbdare, la temperaturi joase și lent.

Bananele pot fi folosite ca îndulcitor în multe rețete de dulciuri și prăjituri (înlocuiește zahărul) și sunt un ingredient de nelipsit am spune noi pentru rețeta de clătite americane.

Rețete rapide cu banane

Vă prezentăm câteva idei rapide de a utiliza bananele în preparatele dumoneavoastra. Nu degeaba se spune că bananele nu ar trebui să lipsească din bucătăria nimănui.

Rețete cu banane și înghețată cu banane: urmăriți clipul de mai jos pentru a culege câteva idei ce vă ajută să consumați mai multe porții de fructe pe zi

Rețete cu banane: Porridge vegan cu nuci pecan, banane și afine

Rețete cu banane: smoothie pentru echilibrare hormonală

Beneficiile bananelor

Bogate în antioxidanți, vitamine și minerale, dar și în fibre, bananele devin adevărați aliați ai sănătății.

Vă invităm să descoperiți care sunt cele mai cunoscute și lăudate beneficii ale consumui de banane.

Beneficiile bananelor: Bananele scad nivelul glicemiei după masă și cele verzi sunt recomandate celor care suferă de diabet zaharat

Un studiu făcut pe persoane obeze cu diabet, a investigat cum bananele necoapte influențează în mod pozitiv slăbirea și sensibilitatea la insulină. Cercetătorii au descoperit că ingerarea a 24 de grame de fibre rezistente (din banane) în fiecare zi pentru 4 săptămâni a ajutat în slăbire și a ajutat în îmbunătățirea sensibilității la insulină.

Benenficiile bananelor: utile în curele de slăbire

Motivul pentru care bananele ajută în slăbire îl reprezintă conținutul mare de fibre care „taie” foamea și numărul de calorii care nu este deloc mare.

Beneficiile bananelor: recomandate sportivilor

Bananele funcționează ca un adevărat „booster” energetic, fiind bogate în carbohidrați de bună calitate, în fibre care susțin digestia și permit absorbția lentă a glucidelor (ceea ce promite menținerea energiei pe o perioadă mai lungă de timp), au vitaminele și mineralele necesare metabolismului, dar mai ales contracției musculare și ajută în menținerea atenției.

Beneficiile bananelor: Alungă oboseala și energizează

Bananele sunt bogate în vitamine din complexul B, cunoscute ca bune susținătoare ale energiei și funcțiilor nervoase. De asemenea au un conținut ridicat în fibre și carbohidrați care se absorb mai lent, menținând astfel energia pentru o perioadă mai lungă de timp. Iată încă un motiv pentru care bananele devin o gustare ideală.

Beneficiile bananelor: sunt bogate în antioxidanți și substanțe anticancerigene

Bananele conțin o cantitate crescută de flavonoizi antioxidanți, cum ar fi luteină, zeaxantină, alfa și beta-carotene, care scad stresul oxidativ și inflamația. Așadar bananele joacă roluri antiinflamatorii, iar bananele coapte sau cele cu coajă neagră (bananele foarte coapte) prezintă și o serie de substanțe cu rol anticancerigen.

Beneficiile bananelor: susțin imunitatea

Nu mai există dubiu că sistemul imunitar este susținut de vitamina C, iar această vitamină este conținută din belșug în banane. În plus, antioxidanții din banane participă mâna în mâna cu procesele sistemului imunitar.

Beneficiile bananelor: susțin sănătatea ochilor

Ca și orientare simplă în „lumea alimentelor” cele de culoare galbenă și portocalie prezintă un conținut foarte ridicat în betacaroteni și vitamina A – principalii nutrienți necesari pentru sănătatea ochilor și pentru o bună vedere în general.

Beneficiile bananelor: ajută în prevenirea bolilor cardiovasculare

O meta-analiză publicată în Journal of the American College of Cardiology (2011) susține faptul că aportul de potasiu din surse alimentare este asociat cu un risc mai redus de infarct și de alte boli cardiovasculare. În medie, o cantitate de 1,64 g potasiu pe zi a fost asociată cu o reducere cu 21% a riscului de infarct.

Bananele se numără printre cele mai bogate fructe în potasiu.

Al doilea motiv pentru care bananele sunt benefice pentru sistemul cardiovascular este dat de conținutul de steroli. Deși bananele sunt sărace în lipide, conțin steroli, cum ar fi sitosterol, campesterol și stigmasterol ce pot bloca absorbția lipidelor nesănătoase din alimente. Bananele sunt și bogate în fibre, care sunt asociate cu reducerea riscului de boli cardiovasculare prin reglarea profilului lipidic al organismului.

Bananele sunt, de asemenea, cunoscute ca fiind benefice în scăderea tensiunii arteriale, fiind recomandate ca și consum pentru persoanele hipertensive. Bananele scad și riscul de formare a aterosclerozei și plăcile de aterom, contribuind indirect la reducerea riscului de accidente vasculare.

Beneficiile bananelor: bune pentru digestie

Bogate în fibre, dar în special în pectine, bananele ajută sistemul digestiv și pot fi consumate și de către persoanele care suferă de dureri sau arsuri la stomac.

Beneficiile bananelor: susțin microbiomul

Micorbiomul se află astăzi în centrul atenției lumii medicale, dovedindu-se implicarea sa în numeroase afecțiuni, de la boli cardiovasculare și diabet, până la obezitate și boli autoimune ori depresie și anxietate.

Dar ce este microbiomul? Ei bine, ne referim în special la microbiota intestinală, adică ansamblul tuturor bacteriilor prezente în intestinele noastre și care au roluri deosebit de benefice și de neînlocuit pentru sănătatea noastră.

Bananele hrănesc aceste bacterii „bune” susținând, astfel, indirect sănătatea generală și specifică.

Beneficiile bananelor: Consumul de banane poate reduce riscul de depresie

Ați simțit o senzație de bine sau de satisfacție după consumul de banane? Ei bine, bananele conțin triptofan, un aminoacid esențial pentru sinteza serotoninei – supranumită și „hormonul fericirii”. Optimizarea nivelului de serotonină ajută în mod cert la combaterea sau ameliorarea simptomelor depresiei și anxietății.

IMPORTANT: Studiile arată că cei care au alergie la latex pot asocia alergie și la banane (în proporție de 30-50%).

