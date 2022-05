Cele mai bune 10 gustări pentru slăbit!

Cea mai mare provocare a celor care vor să slăbească este programul strict al unei diete! Indiferent de tipul de dieta pentru care optăm, cele 3 mese pe zi și 2 gustări, provoacă mult stres și de cele mai multe ori sunt pricipalul motiv pentru care renunțăm la dietă încă din primele zile. De cele mai multe ori însă, procesul de slăbire se reduce la o listă strictă și neinspirată de alimente. Dar există o modalitate prin care putem să slăbim și să ne îmbunătatim starea generală de sănătate fără a renunța la niciuna dintre mesele și gustările preferate.

Unele studii sugerează că o gustare integrală, bogată în nutrienți, cu un conținut mai mare de proteine și fibre, ne poate ajuta să ne menținem pe drumul cel bun obiectivele de slăbire prin creșterea sațietății. În plus, gustările contribuie, de asemenea, cu nutrienți valoroși la dieta zilnică.

Așadar, iată câteva idei de gustări, perfecte pentru zilele aglomerate și neinspirate!

Mere

Un măr pe zi poate ține medicul departe și creșterea în greutate la distanță. Aceste fructe au un conținut scăzut de calorii, sunt bogate în apă (ceea ce le face destul de sățioase) și sunt o sursă majoră de micronutrienți, fibre alimentare sățioase și polifenoli antioxidanți care pot avea efecte împotriva obezității. Studiile arată că, dacă mâncăm un măr pe zi, timp de 4 până la 12 săptămâni, avem șanse mai mari să slăbim în comparație cu evitarea fructului.

Batonul înlocuitor de masă Nupo One Meal

Înlocuiește comod, rapid și sănătos o masă. Pe lângă gustul foarte plăcut, din punct de vedere nutritiv, are o compoziție completă și corectă, fiind recomandat atât pentru pierderea în greutate, cât și pentru și controlul greutății, dar și menținerea unui stil de viață sănătos. Nupo One Meal este ideal pentru zilele încărcate sau după antrenament, pentru a ține sub control aportul de calorii. În perioadele cu activitate intensă, majoritatea dintre noi apelează la alimentele cu valoare nutritivă mică, care sunt bogate în calorii, grăsimi, zahăr, sare sau cafeină, care nu fac decât să dezechilibreze organismul și să ducă la creșteri în greutate. De aceea, Nupo One Meal este soluția ideală pentru a înlocui rapid și comod o masă, fără a avea grija caloriilor și a nutrienților.

Ou fiert tare

Consumat cu predilecție la micul dejun, oul este considerat și o gustare grozavă de slăbit datorită numărului său scăzut de calorii și conținutului ridicat de proteine ( 6 grame). Acest lucru se datorează faptului că oul ocupă un locul înalt pe scara de sațietate. În plus, cercetările sugerează faptul că, consumul unui ou la o masă poate reduce semnificativ aportul de calorii în restul zilei, în comparație cu consumul unui alt aliment. Așadar, nu limitați ouăle doar la micul dejun dacă doriți să slăbiți!

One Meal + Prime Fursecuri Cookies & Cream

Cine nu își dorește un fursec cu ciocolată atunci când ține dietă? Soluția există și vine de la Nupo. Fursecurile Cookies & Cream au o textură pufoasă de fulgi de ovăz și o umplutură delicioasă de cremă de frișcă. Este un înlocuitor de masă pe care cu siguranță îl veți adora! Fursecurile Cookies & Cream fac parte din categoria One Meal +Prime și sunt înlocuitori de masă care au ceva mai mult de oferit decât înlocuitorii de masă convenționali: 70% mai puțini carbohidrați; 30% mai multe proteine și 400% conținut mai mare de fibre.

Iaurt Grecesc

Iaurtul grecesc figurează pe majoritatea listelor ca fiind una dintre cele mai sănătoase gustări, indiferent dacă vrem să slăbim sau nu. Este o sursă bună de vitamine și minerale, este un înlocuitor excelent pentru înghețata bogată în calorii, iar proteinele sale vă ajută să vă mențineți să vă simțiți plin pentru mai mult timp. O singură porție de iaurt grecesc vă oferă 15 grame de proteine delicioase. Pentru a obține toate beneficiile acestui produs, este recomandat consumul iaurtului natural cu 2% grăsimi, iar dacă simiți nevoia de zahăr, puteți completa această gustare cremoasă cu oricare dintre fructele tale preferate, cum ar fi căpșuni, afine sau zmeură.

Nupo One Meal - Prime Strawberry Love

Nupo One Meal +Prime Strawberry Love este un shake gata preparat, cu gust de milkshake de căpșune, extraordinar de bogat în elemente nutritive și este folosit ca înlocuitor de masă, pentru pierderea în greutate și controlul greutății. Pentru zilele în care vreți să diversificați, puteți încerca și shake-ul cu gust de vanilie sau caffe latte. Nupo One Meal Shakes sunt înlocuitori de masă care pot înlocui 1 sau 2 mese pe zi. Produsele Nupo One Meal înlocuiesc comod, rapid și sănătos o masă. Pe lângă caloriile puține și gustul foarte plăcut, are din punct de vedere nutritiv, o compoziție completă și corectă, fiind recomandat atât pentru pierderea în greutate, cât și pentru și controlul greutății, dar și menținerea unui stil de viață sănătos, fără că funcționalitatea organismului să fie compromisă prin lipsa nutrienților.

Brânză Cottage

Brânza de vaci a fost și rămâne în continuare un element de bază al multor diete de slăbire, motivul fiind unul foarte întemeiat, conținutul mare de proteine, săracă în carbohidrați și relativ săracă în calorii. Tipul predominant de proteină din brânza de vaci se numește cazeină; este un tip de proteină din lactate care se absoarbe mai lent, ajută la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge, oferă senzație mai prelungită de sațietate și ajută la sinteza proteinelor musculare după un antrenament. Brânza de vaci este o gustare excelenta atunci când vă doriți să pierdeți câteva kilograme și o puteți consuma înainte de culcare. Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Florida* au descoperit că consumul a 30 de grame de proteine din brânză de vaci cu aproximativ 30 de minute înainte de culcare pare să aibă un efect pozitiv asupra calității musculare, metabolismului și sănătății generale.

Mix de legume

Ne plac sau nu, legumele sunt alimente cu beneficii majore asupra sănătății. Legumele precum morcovii, ardeiul gras roșu și țelina sunt bogate în apă și au un conținut scăzut de calorii. În plus, toate conțin fibre care stimulează sățietatea, ceea ce le face să fie o amenințare tripla atunci când vorbim de pierderea în greutate. Castraveții reprezintă o idee la fel de bună de gustare, fără să vă faceți griji cu privire la refrigerare. Cu un conținut de 95% apă, castraveții sunt excelenți pentru hidratare, au un indice glicemic scăzut, oferă beneficii împotriva bolilor cardiovasculare și pot ajuta la reglarea tranzitului intestinal.

Gustări Proteice Nupo

Sunt recomandate ca gustare rapidă între mese sau că o bună alternativă la snack-urile pline de carbohidrați, sărace în proteine, foarte bogate în calorii și cu un conținut scăzut și dezechilibrat de elemente nutritive. Batoanele Proteice Nupo reprezintă o gustare delicioasă, au o consistentă moale și cremoasă, cu conținut foarte crescut de proteine, dar cu extrem de puține calorii. Sunt ideale pentru menținerea greutății sau pierderea kilogramelor în plus, dar și înainte și după antrenamentele sportive, datorită conținutului crescut în proteine. Special pentru momentele în care căutați o gustare dulce, vă puteți răsfăța cu: napolitane crocante învelite în ciocolată și umplute cu cremă fină de cacao, fără adaos de zahăr și bogate în proteine; batoane proteice Nupo cu ciocolată, fără zahăr și cu un conținut ridicat de proteine și fibre. Gustările Proteice Nupo sunt batoane proteice delicioase de 40 de grame care conțîn doar 137 kcal și 29% proteină. Batonul are un înveliș bogat, cu aromă de ciocolată neagră – combinat cu un miez proteic cu aromă de ciocolată cu lapte – făcând din acesta un supliment proteic ideal, care, în același timp, se adresează și pasionaților de dulciuri.

Nuci

Nuci, nucile braziliene, migdale, fistic, toate reprezintă o gustare excelenta atunci când avem nevoie de energie! Nucile sunt bogate în selenium și acizi grași omega-3, fisticul este bogat în carotenoizi, iar migdalele în proteine.

Acestea sunt unele dintre cele mai bune gustări pentru slăbit pe care le puteți savura pe tot parcursul anului și, în continuare, vă puteți atinge obiectivele de slăbire.

