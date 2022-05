Câte calorii are un ou? Cum gătim oul să prezinte beneficii sănătoase și alte informații despre calitățile nutriționale ale oulu

Oul este foarte lăudat între alimente, fiind bogat în nutrienți diverși și conținând proteinele de cea mai bună calitate (proteine de clasa I), fiind astfel, măcar din acest punct de vedere, superior nutrițional. Chiar și așa, în jurul oului au apărut multe informații ce merită să le verificăm în acest articol: dacă oul conține colesterol, dacă are multe calorii, dacă îngrașă, dacă îl putem consuma des ori nu, dacă este important cum gătim oul pentru a-i păstra calitățile nutriționale și așa mai departe. Un alt aspect pe care îl vom discuta se referă la diferențele dintre oul de găină, de rață, de prepeliță, oul de curcă etc. Citiți acest articol pentru afla cate calorii are oul si a vă răspunde tuturor întrebărilor despre ouă.

Informații generale despre ou, alimentul complet: conținut nutrițional Oul este considerat un aliment complet, conținând principalii nutrienți de care corpul nostru are nevoie. De asemenea, așa cum spuneam mai sus, proteinele cu cea mai bună calitate dintre toate alimentele se găsesc în ou (proteinele de clasa I). Practic, în ou găsim toți aminoacizii esențiali de care corpul nostru are nevoie. Majoritatea proteinelor din ou se găsesc în albuș, tocmai de aceea, dacă există alergie la ou, merită văzut la ce componentă a oului: la albuș sau la gălbenuș? Pentru că sunt persoane care pot să consume doar gălbenușul. Albușul oului nu conține grăsimi și nici colesterol. Principala proteină a gălbenușului este ovovitelina. De asemenea, în gălbenuș sunt prezente și fosfolipide, extrem de necesare în alimentație, mai ales în cazul copiilor și al gravidelor, vitamine hidrosolubile (în special complexul B) și liposolubile (vit. A, D, E și K). Atenție: Oul nu conține vitamina C. Dintre minerale, oul conține în cantități suficiente fosfor, zinc, calciu și fier, acestea fiind prezente în special în gălbenuș. Foto: kulyk/ shutterstock.com Albuș sau gălbenuș de ou? Valoarea nutritivă: albuș vs. gălbenuș Proteine: 3,6 g (57%) / 2,7 g (43%)

Grăsimi: 0,05 mg (1%) / 4,5 mg (99%)

Calciu: 2,3 mg (9,5%) / 21,9 mg (90,5%)

Magneziu: 3,6 mg (80,8%) / 0,85 mg (19,2%)

Fier: 0,03 mg (6,2%) / 0,4 mg (93,8%)

Fosfor: 5 mg (7%) / 66,3 mg (93%)

Potasiu: 53,8 mg (74,4%) / 18,5 mg (25,6%)

Sodiu: 54,8 mg (87%) / 8,2 mg (13%)

Zinc: 0,01 mg (0,2%) / 0,4 mg (99,8%)

Cupru: 0,008 mg (38%) / 0,013 mg (62%)

Mangan: 0,004 mg (30,8%)/ 0,009 mg (69,2%)

Seleniu: 6,6 mcg (41%) / 9,5 mcg (59%)

Vitamina B1: (Tiamină): 0,01 mg (3,2%) / 0,03 mg (96,8%)

Vitamina B2: (Riboflavină): 0,145 mg (61,7%)/ 0,09 mg (48,3%)

Vitamina B3: (Niacina): 0,035 mg (89,7%) / 0,004 mg (9,3%)

Vitamian B5: 0,63 mg (11%) / 0,51 mg (89%)

Vitamina B6: 0,002 mg (3,3%) / 0,059 mg (96,7%)

Vitamina B9: (Acid folic): 1,3 mcg (5%) / 24,8 mcg (95%)

Vitamina B12: 0,03 mcg (8,3%) / 0,331 mcg (91,7%)

Vitamina A: 0 UI (0%)/ 245 UI (100%)

Vitamina E: 0 mg (9%) / 0,684 mg (100%)

Vitamina D: 0 UI (0%) / 18,3 UI (100%)

Vitamina K: 0 UI (0%) / 0,119 UI (100%)

Acid docosahexaenoic DHA și acid arahidonic AA: 0 mg (8%)/ 94 mg (100%)

Carotenoide: 0 mcg (0%)/ 21 mcg (100%) Câte calorii are un ou de găină, ou de gâscă, ou de prepeliță, ou de curcă, ou de rață? Dacă vă întrebați despre diferențele calorice ale ouălor în funcție de pasărea de la care provin, iată câte calorii conține, în medie, fiecare tip de ou: Citeste si: Optimism: Citate motivaționale pentru o zi plină de energie Oul de găină prezintă, în medie 70 de calorii;

Oul de rață are 130 de calorii;

Oul de gâscă are 266 de calorii;

Oul de curcă prezintă 135 de calorii;

Oul de prepeliță are numai 17 calorii; De ce este „special" oul de prepeliță? Ei bine, acesta este singurul ou fără histamina. Histamina crește în organismul nostru în multe situații, cum ar fi când ne confruntăm cu o boală acută, în inflamațiile cronice, în boli autoimune sau în afecțiuni alergice. De asemenea, în unele intoleranțe alimentare histamina poate crește și putem vorbi chiar despre intoleranță la histamina. De asemenea, există și o boală genetică, mastocitoză, ce se caracterizează prin creșterea nivelului de histamină în organism. Foarte mulți dintre noi, chiar dacă nu ne dăm seama, putem suferi creșteri ale histaminei. Un exemplu prin care am trecut toți ar fi strea intensă de oboseală, toropeală și somnolență după un prânz sățios, bogat în carne (conține o cantitate mare de histamină). De asemenea, foarte lăudată este cura cu ouă de prepeliță, care audce beneficii generale organismului și oferă un suport nutrițional optim pentru cei care suferă unele carențe de nutrienți.

