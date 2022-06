Hipnoza -cel mai vechi si natural mod de vindecare cunoscut de om. Afla totul despre aceasta arta de la Gina Veverita

Istoria hipnozei este la fel de veche precum cea a medicinei. Potrivit Enciclopediei Britanice*, istoria sa stiintifica a inceput in ultima parte a secolului al XVIII-lea, iar la jumatatea secolului al XIX-lea, medicul englez James Braid a studiat fenomenul si a inventat termenii de hipnotism si hipnoza, dupa zeul grec al somnului, Hypnos. Multi cercetatori au prezentat teorii diferite despre ce este hipnoza si cum ar putea fi inteleasa, dar inca nu exista o teorie general acceptata pentru acest fenomen. Hipnoza a fost aprobata oficial ca metoda terapeutica de catre asociatiile medicale, psihiatrice, stomatologice si psihologice din intreaga lume.

CP

“Hipnoza s-a practicat de mii de ani si pare sa fi existat dintotdeauna. Are o istorie multimilenara, exista dovezi in India, in cateva din scrierile sanscrite despre utilizarea transei si in templele de vindecare. Hipnoza este cel mai vechi si natural mod de vindecare cunoscut de om, este o arta care a devenit indispensabila in medicina, psihoterapie si dezvoltare personala. De exemplu Dr. Masud Ansari spune despre hiponza ca este o stare de hipersugestibilitate selectiva modificata, indusa prin folosirea unei combinatii, care include relaxare, fixarea atentiei si sugestie.”, explica Gina Veverita, Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie si Coaching.

Despre cum functioneaza hipnoza, in ce consta stilul de hipoza aplicat, ce beneficii are asupra organismului, ne explica Gina Veverita, Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie si Coaching.

Hipnoza este folosita pentru a descrie transa ca fiind o stare, cu toate acestea, in realitate, noi zilnic intram in “transe” usoare in fiecare zi. Acestea sunt exact acele momente in care mintea noastra “zboara in alta parte si visam cu ochii deschisi”, cand ne concentram intens pe ceva si blocam orice altceva din afara sau atunci cand ramanem cu privirea in gol, fie in fata televizorului, sau a unei carti. “Toate tehnicile de hipnoza te pun in mod intentionat in una dintre aceste stari usoare de “transa” – cu scopul de a trimite sugestii hipnotice benefice direct in subconstientul tau. Departe de a te simti somnolent sau ignorant, hipnoza este o stare de veghe in care te simti profund relaxat, cu un nivel sporit de sugestibilitate, precum si o constientizare concentrata. In aceasta stare de spirit, sugestiile hipnotice se pot utiliza pentru a face modificari ale convingerilor proprii si ale modului de gandire, in conditii de siguranta si in mod natural.” – Gina Veverita - Trainer Hipnoterapie.

Cum functioneaza hipnoza?

Hipnoza este o stare naturala de relaxare ce te transpune intr-o stare, in care creierul tau isi schimba activitatea. Hipnotizatorul prin utilizarea comenzilor hipnotice subtile, te pune intr-o stare usoara de transa, stare in care mintea ta constienta este in mare masura inactiva, astfel poti avea acces direct la subconstientul tau, si vor putea fi inserate sugestii pozitive.

“Cand nu mai exista nici o rezistenta constienta, se pot face schimbari la sistemele de credinta vechi care de multe ori nu au fost benefice, insa pot sa fi fost atat de familiare pentru noi ca ne-am agatat de ele pana au devenit “logice” si defensive. De exemplu, la o persoana cu o stima de sine scazuta, teama de necunoscut, si mentinerea gandirii intr-o zona de “confort”, sunt cele care au facut-o sa se impotriveasca schimbarilor. Cu toate acestea, prin puterea hipnozei, aceasta gandire logica, constienta, este ocolita, modificarile sunt facute prin sugestii pozitive care transforma credintele tale vechi, modul cum simti despre tine, si in cele din urma gradul de stima de sine se imbunatateste.”, explica trainerul.

Ce presupune stilul de hipnoza folosit?

Cele mai multe persoane care apeleaza la hipnoza, se gandesc ca transa este o stare alterata, complet diferita de cea naturala de constienta. In hipnoza vorbim insa de o transa usoara cu nimic diferita fata de o stare de relaxare. “Noi folosim un amestec de hipnoza ericksoniana, sugestia traditionala, vizualizarea, si tehnici de programare neuro-lingvistica (NLP). In cea mai mare parte aceasta este o forma indirecta de hipnoza. In conversatie exista incorporate comenzi hipnotice subtile si aceste comenzi te conduc treptat intr-o stare de transa. Si poate vei fi sau nu vei fi constient de modul in care vei intra adanc, tot mai adanc in transa, pentru ca totul este atat de natural. Aceasta abordare indirecta, moderna a hipnozei este sigura, eficienta, si cel mai important lucru este ca ne dovedeste ca oricine poate fi hipnotizat.” – Gina Veverita.

Orice persoana poate fi hipnotizata?

Fenomenul central al hipnozei este sugestibilitatea, o stare de receptivitate si reactie mult sporita la sugestiile si stimulii prezentati de hipnotizator. Sugestiile acestuia pot induce o gama larga de raspunsuri psihologice, senzoriale si motorii din partea persoanelor hipnotizate.

“Orice persoana poate fi hipnotizata, dar exista 2 aspecte importante pentru a intelege acest lucru. Multe mituri spun despre unii oameni ca sunt foarte usor hipnotizabili iar alte persoane deloc. Aceste mituri s-au pastrat de pe vremea cand hipnotizatorii au incercat sa faca hipnoza de fiecare data in acelasi mod pentru fiecare persoana, indiferent de tipul lor de personalitate si preferintele de invatare. La mijlocul anilor 1900 cercetarile ne-au aratat multe lucruri despre cum sa se adapteze abordarea hipnozei pentru a se potrivi pe tiparul mental al ascultatorului, astfel incat toata lumea poate fi hipnotizata. Un alt mit care spunea ca unii oameni nu au putut fi hipnotizati se datoreaza hipnozei de scena / hipnotizatorilor TV/ hipnotizatorii din filme. Aceasta forma de hipnoza necesita o transa foarte adanca, si doar aproximativ 7% din populatie are stilul de procesare direct (aici vorbim despre metaprograme, alte filtre subconstiente) pentru a experimenta acest tip de hipnoza. Ca urmare parea ca 93% din oamenii nu erau hipnotizabili. Hipnoza este de fapt doar o stare naturala a constiintei, una din acele forme usoare de transa in care noi toti intram zi de zi – atunci cand ne concentram sau ne defocalizam, cand citim, invatam, sau pur si simplu suntem absorbiti de televizor.”, explica Gina Veverita - Trainer Hipnoterapie.

Ce simti in urma unei sedinte de hipnoza?

Fenomenul de hipnoza poate fi asociat cu starea de meditatie, de mindfulness. “Fiecare persoana experimenteaza hipnoza diferit, unele pot intra intr-o transa profunda de cele mai multe ori, unele o fac foarte rar. Insa pe masura ce vei folosi mai mult hipnoza, te vei obisnui cu ea, si cu cat o vei face mai des cu atat mai rapid vei intra intr-o “transa profunda” si mai benefica – in esenta, iti antrenezi mintea sa fie hipnotizata de fiecare data, oricand doresti. In timpul unei sedinte de hipnoza te vei simti profund relaxat si confortabil, iar pe masura ce sesiunea va continua, s-ar putea sa iti amintesti sau sa nu iti amintesti tot ceea ce ti se spune. La sfarsitul sesiunilor, intotdeauna vei reveni la starea de veghe normala, complet treaz, si te vei simti odihnit si energizat. Cei pasionati de hipnoza pot afla mai multe din cursurile NLP si de hipnoza!.”, incheie trainerul.

Hipnoza iti permite sa comunici cu acea parte a mintii, numita Mintea Subconstienta. Relaxeaza-te si bucura-te de experienta hipnozei si de beneficiile ei puternice. Prin analizarea si schimbarea modului de gandire, Hipnoza alaturi de NLP, Time Line Therapy® si Coaching sunt mijloace care creaza rezultate concrete si demonstrabile in succesul, fericirea si performanta din fiecare zi a vietii.

Cursul NLP, o calatorie revolutionara de 8 zile, in gandirea si rezultatele tale! va avea loc in perioada 02 Iulie – 09 Iulie 2022, este organizat si sustinut de catre Gina Veverita - Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie si Coaching.

Mai multe detalii despre curs si inscrieri, aici: https://nlpdiscovery.ro/curs-practician/

Despre Gina Veverita - Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie si Coaching.

A studiat timp de 7 ani la scoala Tad James Co, din Las Vegas, SUA si are o experienta de peste 10 de ani in care aplica NLP la nivel international. Este certificata Master Trainer in NLP si Trainer TLT, Coaching si Hipnoza, este life si business coach, a calatorit in lumea intreaga si are o cunoastere vasta a comportamentelor din diferite culturi, este pasionata de sah, a practicat acest sport timp de 20 ani in competitii internationale. A desfasurat cursuri de formare in multe companii importante din tara si este antreprenor de succes din 1995.

*Sursa: Encyclopaedia Britannica

Vizionare placuta