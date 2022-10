Placenta praevia: ce inseamna si care sunt factorii care afecteaza placenta – explicatii de la un medic ginecolog

Ca viitoare mamica esti intr-un continuu proces de informare asupra lucrurilor care pot aparea de-a lungul sarcinii. Iar unul dintre principalele subiecte este reprezentat de placenta. Placenta hraneste si protejeaza copilul pe toata durata sarcinii, eliminand ceea ce nu are nevoie si furnizand oxigen si nutrienti.

De cele mai multe ori, aceasta se ataseaza de partea superioara a uterului. Dar daca se instaleaza in partea inferioara, este posibil sa fii diagnosticata cu placenta praevia sau cum se spune popular, ai placenta joasa.

Astazi, dr. Silviu Istoc, sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital, ne prezinta ce inseamna placenta praevia si care sunt factorii care afecteaza placenta.

Ce este Placenta Praevia?

Placenta praevia este o problema in timpul sarcinii cand placenta femeii insarcinate blocheaza deschiderea catre colul uterin. Poate provoca sangerari severe in timpul sarcinii si nasterii. Mamele cu placenta praevia prezinta, de asemenea, un risc mai mare de a naste prematur, inainte de saptamana 37 de sarcina.

Placenta este un organ care creste in interiorul mucoasei uterului in timpul sarcinii. Este conectata la cordonul ombilical, transportand oxigenul si nutrientii de la mama catre fat. De asemenea, placenta ajuta la eliminarea substantelor toxice din sangele mamei. Aceasta protejeaza fatul de infectii, separand sangele mamei de cel al copilului, fiind ca o bariera impotriva bacteriilor.

Placenta praevia apare in momentul in care placenta acopera partial sau complet colul uterin. Bebelusul trece in colul uterin si prin canalul nasterii in timpul nasterii vaginale. In mod normal, placenta se ataseaza spre partea superioara a uterului, departe de colul uterin.

Cat de comuna este placenta praevia?

Placenta praevia apare la aproximativ 1 din 200 de nasteri. Daca ti se spune ca prezinti o placenta joasa sau placenta praevia inainte de 28 de saptamani, nu e nevoie sa te ingrijorezi prea tare. Multe femei sunt diagnosticate cu placenta praevia in al doilea trimestru, de obicei in timpul unei ecografii de rutina.

Majoritatea cazurilor de placenta praevia care sunt diagnosticate in primele doua trimestre se rezolva in al treilea trimestru, ceea ce inseamna ca placenta se deplaseaza in sus si se indeparteaza de colul uterin inainte de nastere.

Care sunt factorii care pot influenta aparitia placentei praevia?

Varsta. Placenta praevia este mai probabil sa apara la femeile cu varsta peste 30 de ani decat la cele mai tinere.

Exista sarcini anterioare. Afectiunea este mai frecventa la femeile care au avut cel putin o alta sarcina.

Sarcina cu gemeni sau tripleti. A fi insarcinata cu doi sau mai multi copii creste probabilitatea de a avea placenta praevia.

O operatie anterioara de cezariana sau uterina. Cicatricele pe uter din cauza interventiilor chirurgicale anterioare, inclusiv cezariana sau indepartarea fibromului uterin cresc riscul de placenta praevia.

Fumatul. Consumul de tutun creste sansele de a dezvolta o serie de complicatii, inclusiv placenta praevia.

Ce se poate face in cazul placentei praevia?

„Din pacate placenta jos inserata se asociaza deseori cu hemoragii in sarcina, in cazuri extreme putand duce chiar la pierderea sarcinii; de aceea trebuie limitata activitatea fizica, iar contactul sexual este interzis. Este posibil sa fie nevoie de tratament cu un progesteronic, dar si deun antispastic daca e cazul" afirma dr. Silviu Istoc.

De asemenea, se pot administra injectii cu corticosteroizi pentru a ajuta plamanii bebelusului sa se dezvolte mai repede. Odata ce este decis faptul ca bebelusul poate fi nascut in siguranta (dupa aproximativ 36 de saptamani de sarcina), se va programa o cezariana. Daca sangerarea nu se va opri, va fi nevoie de o cezariana de urgenta, chiar daca fatul nu a ajuns la termen.

Silviu Istoc este medic primar obstetrica-ginecologie, specializat in chirurgie ginecologica minim invaziva si Medicina materno-fetala. Competentele medicului Silviu Istoc sunt impresionate, de la histerescopie, la chirurgie ginecologica, ultrasonografie obstetricala si ginecologica, laparoscopie, chirurgie ginecologica minim invaziva si medicina materno-fetala.

