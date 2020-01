Termenul de crampe abdominale (exprimate uneori ca si: dureri abdominale, crampe la stomac, dureri de burtă, dureri la stomac) este unul generic, descriind simptome diferite, provenite de la diverse organe abdominale. De cele mai multe ori aceste crampe abdominale au debut brusc, pot avea intensitati diferite si sunt percepute diferit de fiecare persoană. Ca și durată pot să dureze puțin și să treacă de la sine, dar sunt și situații în care crampele abdominale sunt foarte intense afectând calitatea vietii si, în acest caz, este necesar tratament. Atunci când sunt foarte intense, durează mult, sunt recurente sau asociază și alte simptome precum febra, vărsăturile, și alterarea stării generale, pot sugera existența unei situații mai grave și în acest caz, este necesar consultul medicului specialist.

Ce sunt crampele abdominale?

Cum spuneam mai sus, acest termen descrie o serie întreagă de simptome și senzații de disonfort care au ca numitor comun durerea. Această durere poate fi provocată de contracția intensă a musculaturii netede din pereții tubului digestiv, ai bilei și canalului coledoc, ai organelor sistemului urinar sau genital, dar totodată pot fi generate și de alte boli acute sau cronice.

Uneori durerea poate fi resimțită ca o arsura sau ca o presiune, o stare de disconfort abdominal, cu localizare fixă sau nu (durerea poate iradia în alte zone ale abdomenului, toracelui, pe picior sau în spate).

Care sunt cauzele crampelor abdominale?

Crampele abdominale pot avea multiple cauze, în funcție de organul afectat. De obicei, pot fi provocate de afecțiuni localizate la nivelul tubului digestiv, a vezicii biliare, a aparatului urinar sau genital.

În literatura de specialitate sunt menționate ca și cauze pentru crampele abdominale numeroase afecțiuni, intre care:

diaree;

balonare;

indigestie;

gastroenterită;

vărsături;

colecistită și litiază biliară (pietre la fiere);

toxiinfecție alimentară;

ulcer gastric;

pietre la la rinichi șisau infecții ale tractului urinar;

menstruație;

Când este cazul să ne prezentăm la medic?

Atunci când nu este nimic grav, aceste crampe durează puțin și pot disparea de la sine, putând asocia sau nu tulburări ușoare de tranzit, diaree, meteorism sau constipație. Sutn situatii in care exista masuri ce pot fi luate usor pentru a le elimina. Dar exista si alte situații mai grave in care tabloul simptomatic este mai divers, pacientul putând acuza unul sau mai multe dintre semnele și simptomele de mai jos:

- Stare generală alterată;

- Febră, frisoane;

- Modificări ale culorii pielii (paloare sau pielea se îngălbenește);

- Diaree;

- Greață și vărsături;

- Vărsături cu sânge (apare că zațul de cafea);

- Scaun cu sânge roșu sau „digerat”, negricios;

- Urină cu caractere modificate (culoare, miros, durere la la urinare) etc.

- durere de cap;

Atunci când crampele abdominale asociază simptomele de mai sus sau sunt recurente, confruntându-va des cu aceste dureri, este indicat să mergeți la medic.

Cum putem trata crampele abdominale?

Tratamentul durerilor abdominale este stabilit în funcție de cauza acestora.

Dieta, exercițiile fizice, dar și unele ceaiuri pot fi de ajutor. O alimentație sănătoasă, bogată în fibre, în vegetale și săracă în grăsimi, carbohidrați și alimente procesate poate fi de ajutor pentru recăpătarea confortului abdominal.

Antispasticele musculotrope pe baza de clorhidrat de drotaverina sunt utilizate frecvent în ameliorarea durerilor abdominale întâlnite în diaree, entorocolite sau indigestii, în colica biliară (criză de fiere), colica renală (în cazul pietrelor la rinichi), în caz de dureri menstruale, dureri de stomac, dar și în cazul durerilor provocate de unele infecții urinare (cistită). Aceste antispastice musculotrope reduc contracțiile musculaturii netede aflată la nivelul pereților organelor care provoacă durerea (întregul tub digestiv, vezica biliară și canalele biliare, uter, uretere, vezica urinară, uretra etc.) pentru o calmare rapidă a durerii si a disconfortului abdominal.

In diaree, in funcție de cauza acesteia (alergii și intoleranțe, infecții, unele boli cronice) tratamentul poate fi personalizat, constând în dietă de excludere a alimentelor alergene sau care produc intoleranță, dacă este cazul, precum și în administrarea de antispastice, antibiotice sau antiinfectioase în cazul infecțiilor gastro-intestinale sau antidiareice in cazul diareei neinfectioase. În aceasta situatie, antispasticele musculotrope pe baza de clorhidrat de drotaverina actioneaza rapid pentru a calma crampele abdominale, ajutand la scurtarea episodului diareic. Mentinerea unui nivel optim de hidratare prin consum de lichide este esentiala pentru a sustine organismul și pentru o ameliorarea rapida a disconfortului in aceasta perioada.

In caz de constipatie, se pot utiliza medicamente laxative sau ceaiurile laxative, alături de o alimentație bogată în fibre. Cărbunele medicinal poate fi de ajutor în cazurile de balonare, iar mișcarea și exercițiile fizice ajută la menținerea stării generale de sănătate. Cu toate acestea, nu sunt recomandate exercițiile fizice pentru abdomen atunci când crampele abdominale sunt prezente, aceste exerciții putând fi recomandate în plină sănătate.

In concluzie, pentru a alege solutiile potrivite in cazul aparitiei crampelor abdominale, este necesara identificarea clara a sursei acestora, precum si a simptomelor asociate. Intotdeauna, este recomandat sa cereti sfatul farmacistului sau medicului pentru un tratament complet.

