Mănânci cât vrei: 10 Alimente care NU îngrașă

Se pare că unele alimente mai bogate în calorii și totodată mai puțin sățioase ne determină să le consumăm în cantitate mai mare decât ar fi necesar, tocmai din dorința de a ne satisface apetitul, motiv pentru care riscăm să luăm în greutate. La polul opus, vă propunem să descoperiți alimente pe care le puteți alege în fiecare zi și care, pe cât sunt de sănătoase, pe atât de mult ne protejează silueta.

Îți propunem să descoperi 10 alimente care nu te îngrașă, fiind sățioase, bogate în fibre, vitamine și minerale, dar totodată sărace în calorii.

Mănânci cât vrei: Alimente care nu îngrașă

Fasolea păstăi

Foarte gustoase, bogate în fibre și antioxidanți, păstăile se gătesc foarte ușor și se pot asorta variatelor preparate, putând fi consumate chiar și în salate. Păstăile sunt sățioase, gustoase și nu îngrașă!

Varza

Crudă sau murată, varza reprezintă un aliment prieten microbiomului uman, fiind bogată în fibre, în prebiotice, dar și în minerale, vitamine și antioxidanți. Săracă în calorii, varza devine un bun aliat al siluetei și este recomandată în dietele pentru pierderea în greutate.

Spanacul

Bogat în fier, în fibre prebiotice, potasiu, alte minerale și vitamine, spanacul este sărac în calorii și foarte ușor de consumat. Fie se prepară termic, fie se consumă crud în salate sau în smoothie, spanacul rămânnând în recomandările de rutină ale nutriționiștilor.

Salată verde

Foto: De la Sea Wave / shutterstock.com

Frunzele de salată găzduiesc numeroși fito-nutrienți necesari pentru un metabolism optim. Frunzele proaspete sunt o valoroasă sursă de vitamine și minerale, flavonoizi și fibre, conferind un gust de neînlocuit salatelor de crudități. Salata verde conține și vitamina C, susține imunitatea, accelerează metabolismul și este recomandată în dieta celor care doresc să piardă în greutate.

Rădăcinoasele

Rădăcinoasele, precum țelina, morcovul, rădăcina de patrinjel sau păstărnac, sfecla roșie, ridhici – toate acestea sunt prietene cu silueta, dar și cu sănătatea. Cele mai rapide rețete sunt salatele de rădăcinoase, însă atenție la dressing – cel mai recomandat este iaurtul. Acesta este un aliment complex, bogat în probiotice, sățios și totodată sărac în calorii.

Fasolea

Dacă nu adăugăm o cantitate prea mare de ulei sau carne grasă în preparatele care conțin fasole, atunci cu siguranță ne putem bucura de o rețeta delicioasă și totodată săracă în calorii. Fasolea o găsim în diferite culori, cu arome variate. Fasolea este o sursă bună de proteine, riboflavină, niacină, vitamina B6, fier, fosfor și potasiu. În plus, fasolea are un conținut ridicat de vitamina C, tiamină, acid folic și magneziu.